21 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Ученые выявили самый «заразный» период коронавируса
21.04.2020

Носители коронавируса наиболее заразны еще до проявления симптомов заболевания.

К такому выводу пришли китайские ученые-медики из Медицинского университета Гуанчжоу и Гонконгского университета. Авторы исследования, опубликованного научным журналом Nature Medicine, утверждают, что вирус COVID-19 наиболее активен в самом начале заражения, еще до того момента, как иммунная система начинает бороться с ним. Согласно данным, полученным китайскими учеными, 44% случаев заражения происходит через больных, у которых еще не проявились симптомы заболевания.

Ученые брали мазки у 94 пациентов с коронавирусом в течение 32 дней. Всего было собрано 414 мазков. Самое большое количество патогенов было выявлено в первый день появления симптомов. Затем в течение 21 дня их количество постепенно снижалось. Ученые пришли к выводу: вирус активен в самом начале заражения, еще до того момента, как иммунная система начинает бороться с ним.

Таким образом, носитель вируса становится заразным за два дня до появления симптомов. Заразность достигает пика менее чем за день до симптомов. А в первые сутки проявления симптомов болезни число генетического материала вируса в организме пациента достигает максимальных показателей. Исходя из этого, пик заразности приходится на первые несколько дней болезни. Но это вовсе не значит, что после симптомов инфекция теряет в заразности. Однако около 44% случаев инфекции возникают при «досимптомной» передаче вируса.

Правда, первые симптомы – это выделения из горла и носа, и когда они появляются, инфекция успевает достигнуть легких человека. Ранее мы писали о том, какой симптом коронавируса проявляется у заболевших самым первым.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
106
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.