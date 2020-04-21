Ученые выявили самый «заразный» период коронавируса

Носители коронавируса наиболее заразны еще до проявления симптомов заболевания.

К такому выводу пришли китайские ученые-медики из Медицинского университета Гуанчжоу и Гонконгского университета. Авторы исследования, опубликованного научным журналом Nature Medicine, утверждают, что вирус COVID-19 наиболее активен в самом начале заражения, еще до того момента, как иммунная система начинает бороться с ним. Согласно данным, полученным китайскими учеными, 44% случаев заражения происходит через больных, у которых еще не проявились симптомы заболевания.

Ученые брали мазки у 94 пациентов с коронавирусом в течение 32 дней. Всего было собрано 414 мазков. Самое большое количество патогенов было выявлено в первый день появления симптомов. Затем в течение 21 дня их количество постепенно снижалось. Ученые пришли к выводу: вирус активен в самом начале заражения, еще до того момента, как иммунная система начинает бороться с ним.

Таким образом, носитель вируса становится заразным за два дня до появления симптомов. Заразность достигает пика менее чем за день до симптомов. А в первые сутки проявления симптомов болезни число генетического материала вируса в организме пациента достигает максимальных показателей. Исходя из этого, пик заразности приходится на первые несколько дней болезни. Но это вовсе не значит, что после симптомов инфекция теряет в заразности. Однако около 44% случаев инфекции возникают при «досимптомной» передаче вируса.

Правда, первые симптомы – это выделения из горла и носа, и когда они появляются, инфекция успевает достигнуть легких человека. Ранее мы писали о том, какой симптом коронавируса проявляется у заболевших самым первым.

Подготовил Михаил Генчу