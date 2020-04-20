Бывший посол: «Хорошо строить сценарии. И из любого кризиса, вероятно, существует новый шанс»

Штефан Горда, директор Дипломатического института Молдовы, бывший посол, утверждает, что не исключено, что мы станем свидетелями реиндустриализации Европы, де-локализации в Китае дочерних компаний крупнейших европейских гигантов и перелокализации в другие зоны, в том числе вблизи Восточной Европы, сообщает ТРИБУНА.

«Это всего лишь гипотеза, на основе которой теоретически возникнет новый шанс для рабочей силы, если она существует, Восточной Европы. То есть, экономические возможности для этих наций – стать филиалами западной экономики, а почему бы и нет – выиграть от новой, возможной реиндустриализации, которая лучше бы была более дружественной с окружающей средой…

Это хорошо строить сценарии, потому что в любом случае, у каждого конца есть свой конец, и из любого кризиса, вероятно, существует новый шанс. Кто знает», написал Горда в социальной сети.

Андриана Кептине