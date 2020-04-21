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Общество
Раньше штрафовали за грязь: в Молдове мэрия города заплатит 75 тысяч леев за побелку деревьев во время ЧП
21.04.2020

На субботнике люди не соблюдали социальную дистанцию, фотографировались в обнимку.

Мэрия коммуны Милештий Мичь оштрафована на 75 тысяч леев за несоблюдение ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе мэр Родика Агрич по личной инициативе вывела местных жителей на побелку деревьев, хотя в селе были зарегистрированы три случая заболевания COVID-19.

Люди не соблюдали социальную дистанцию, фотографировались в обнимку, были без перчаток и защитных масок. Тогда мэр в интервью нашему телеканалу сказала, что не видит нарушений в организации побелки деревьев.

А раньше штрафовали за то, что не убирали.


 
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