Раньше штрафовали за грязь: в Молдове мэрия города заплатит 75 тысяч леев за побелку деревьев во время ЧП

На субботнике люди не соблюдали социальную дистанцию, фотографировались в обнимку.

Мэрия коммуны Милештий Мичь оштрафована на 75 тысяч леев за несоблюдение ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе мэр Родика Агрич по личной инициативе вывела местных жителей на побелку деревьев, хотя в селе были зарегистрированы три случая заболевания COVID-19.

Люди не соблюдали социальную дистанцию, фотографировались в обнимку, были без перчаток и защитных масок. Тогда мэр в интервью нашему телеканалу сказала, что не видит нарушений в организации побелки деревьев.

А раньше штрафовали за то, что не убирали.