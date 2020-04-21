1,5 миллиона евро наличными, конфискованные на въезде в Молдову, предназначались для акций протеста?

Сейчас деньги конфискованы - она находятся в камере хранения вещественных доказательств Таможенной службы, а водитель фуры помещен под домашний арест.

Мы уже писали о том, банкноты на сумму 1,5 миллиона евро были найдены молдавскими таможенниками на КПП Леушены в тайнике фуры в районе кабины. Автомобиль въехал из Румынии. Есть енсколько версий того, кому предназначались эти деньги.

На сегодняшний день подсчет закончен. Денег ровно - 1 570 660 евро. Деньги представляли собой контрабанду. Дело было зарегистрировано на таможенном посту Леушены, и, согласно заявлениям правоохранительных органов, речь идёт об одной из самых больших партий наличности, перехваченных на границе за последние годы, передаёт IPN.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отмечает, что деньги были обнаружены при въезде в страну, в кабине грузовика марки Mercedes, зарегистрированного в Республике Молдова. Грузовик ехал порожним. В ходе соответствующей проверки сотрудники таможни обнаружили в кабине грузовика несколько подозрительных пакетов, поэтому было принято решение проверить их содержимое. В результате подсчёта банкнот было установлено, что спрятанная в пакетах денежная сумма составляет 1 570 660 евро.

Деньги были упакованы и запечатаны, в настоящее время они находятся в камере хранения вещественных доказательств Таможенной службы. А грузовик, принадлежащий одной из отечественных компаний, занимающихся международными грузоперевозками, задержан на территории таможенного поста Леушен.

20 апреля прокуроры запросили о предварительном аресте водителя грузовика, который является 36-летним гражданином Молдовы и был задержан сразу после обнаружения преступления. В результате Суд сектора Чокана муниципия Кишинёв выдал ордер на 30-дневный домашний арест. Прокуроры обжалуют решение суда в Апелляционном суде Кишинёва.

Вопрос о том, кому предназначались контрабандные деньги до сих пор открыт. Некоторые ТГ-каналы написали о том, что деньги направлялись мэру Бельц Ренато Усатому. В свою очередь Усатый заявил, что эта крупная сумма принадлежала "Бачойской ОПГ", которая занималась контрабандой сигарет. Но в понедельник вечером сам же Усатый, выйдя в прямой эфир, начал собирать у зрителей мнения на предмет... массовых протестов по типу Израиля. Какое-то совершенно странное совпадение, не так ли? Следим за следствием.

ПАВЕЛ МУНТЯН