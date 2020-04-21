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Ещё один населенный пункт закрывается на карантин
20.04.2020

В Молдове еще один – шестой по счету – населенный пункт закрывается на карантин. Речь идет о селе Брынзень, Единецкого района. 

"Мы рассчитываем на то, что эти меры сократят риски распространения коронавируса среди жителей этого населенного пункта", - заявил на брифинге премьер Ион Кику. 

К настоящему моменту режим карантина действует в городах Сороки, Штефан-Водэ и Глодяны, а также в селах Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ. Там, как сообщил Кику, ситуация стабилизировалась.

@SM


 
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