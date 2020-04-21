Запрос о помощи, направленный Молдовой в НАТО, чрезмерен и нереалистичен

Вместо того, чтобы подчеркнуть стратегические потребности для борьбы с пандемией, такие как экипировка для защиты врачей, Кишинёв представил в НАТО чрезмерный запрос, делающий его нереалистичным, пишет исследователь Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог подчёркивает, что Молдова входит в число стран, имеющих право на получение евроатлантической помощи, благодаря её участию в Партнёрстве во имя мира (с 1994 года).

Он сообщает, что запрос о помощи от молдавских властей был получен Североатлантическим альянсом 1 апреля. На тот момент в Молдове было зарегистрировано 423 случая заражения и 5 смертей. Ответ НАТО был опубликован на следующий день (2 апреля 2020 года), Альянс немедленно передал запрос всем государствам-членам НАТО, добавляет Дионис Ченуша.

По его мнению, из запроса в НАТО следует, что подготовленность Молдовы к санитарному кризису оказалась плачевной, и стране необходима всеобъемлющая помощь. Некоторые запрошенные Молдовой категории товаров насчитывают сотни тысяч или даже миллионы единиц, например одноразовые костюмы (1 миллион) или перчатки для осмотра (14 миллионов), подчёркивает исследователь.

Он аргументирует, что Молдове следовало подчеркнуть стратегические потребности, такие как экипировка для защиты врачей, что сделало бы запрос более реалистичным.

Украина и Грузия, которые также обратились за помощью к НАТО, 23 февраля и 4 апреля соответственно, проявили более взвешенный подход, отмечает политолог. Он считает, что они запросили помощь в реалистичном объёме (Украина – 10 категорий товаров) или предоставили чётко обозначенные координаты (Грузия).

Пока ни они, ни Молдова не получили запрошенную помощь, констатирует Ченуша. Причинами этого могут являться одновременно возросшие потребности в большинстве государств-членов НАТО, а также расстановка приоритетов среди получателей.

Исследователь полагает, что в случае Молдовы речь может идти ещё об одной причине. Так, он считает, что после отставки прозападного правительства Майи Санду (ноябрь 2019 года) социалисты и президент Додон сконцентрировались во внешней политике на продвижении нейтрального статуса в качестве элемента восстановления стратегических отношений с Россией.

Снижение качества политического диалога между Молдовой и НАТО абсолютно не способствует привлечению однозначных симпатий евроатлантических союзников, заключает исследователь.