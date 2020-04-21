Волк на фоне усеянного мусором сада - коронавирусная пастораль в пригороде Кишинева

Волки – редкие гости в Молдове.

Но один из них был замечен в Трушенах, что в черте муниципия Кишинев 17 марта.

– Меня на этом фото поразили другие вещи. Во-первых, удивлен, что варвары ещё не перебили всех диких животных. Во-вторых, меня терзает вопрос, это что же за свиньи, проживающие в этом селе, превратили территорию вблизи леса в свалку. Отвратительное зрелище! Мне искренне жаль несчастного волка. В данной ситуации, скорее волка придется защищать, а не людей. Страшно осознавать, в каких условиях живут эти люди! Гадят под себя, и хоть бы что! Наверняка во многих свинарниках намного чище!

Вот так, по вине варваров, коррумпированных и алчных чиновников, Молдова превращается в сплошную свалку! Где вырубают леса, сваливают в них мусор, и сливают отходы в реки! Страшно представить, куда мы скатимся, если не возьмем ситуацию под контроль! – написал в соцсетях житель Молдовы Станислав Панфилий.

Ранее стало известно, что в селе Бубуечь местные жители организовали стихийную свалку прямо в лесополосе рядом с селом. Там можно найти все - от автомобильных покрышек и пластиковых изделий до женских прокладок и ржавых гвоздей.

Подготовил Михаил Генчу