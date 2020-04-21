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Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 21 апреля 2020: Заражаются и умирают уже меньше
21.04.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 21 апреля 2020 года.

Статистика по коронавирусу, которую мы имеем на этот час, обнадеживает. Стало меньше самих случаев заболеваний за сутки, смертей, а среди тех, кто находится под наблюдением, впервые наметилась отрицательная тенденция. Итак, на 8 утра 21 апреля ситуация в Молдове такая: 2548 (+76) заражены

70 (+3) умерли

478 (+21) вылечившихся.

212 (+12) - в тяжелом состоянии.

39792 (-395) - под наблюдением.

Будем надеяться, что это перелом, хотя, по словам премьер-министра Иона Кику, все станет ясно через неделю-полторы, когда выяснится "цена" поездок наших сограждан в села к родным на Пасху.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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