Обыкновенная дурость: как звездюка из Фейсбука ради лайков в разгар пандемии отправилась из Молдовы в Европу

«Это моя жизнь, делаю, что хочу»: молдавская домработница отправилась в путешествие, наплевав на себя и окружающих - месяц скиталась по Германии, а несколько дней назад вернулась в Молдову.

Для людей, которые подсели на наркотическую зависимость от лайков и комментариев в соцсетях, самым большим наказанием является - полное молчание и забвение. Именно поэтому мы не будем давать ссылку на страничку данного фрика, широко известного в узких кругах. И даже не станем называть имя. А просто опишем этот феномен человеческой гнили, выпуклой пошлости и глупой безрассудности, которые граничат с откровенным вредительством для окружающих.

Живет в Молдове эдакий жизнеописатель в соцсетях. Подписчиков привлекает простыми, иногда до безобразия, постами вроде: «Надела мокрые трусы и поела суши». На жизнь зарабатывает уборкой квартир. Все бы ничего, вот только одевается в хозяйскую одежду, фотографируется в хозяйских интерьерах и зовет противоположный пол на "амурные случки" туда же. Кому-то из пользователей соцсетей "посчастливилось" увидеть интимные фото, присланные в "личку". Кто-то был возмущен высказываниями фрика о том, что инвалидов нужно убивать. Без семьи, без детей жизнеописатель ведет "акынистый блог" - что вижу, о том и пою. И делает это с каким-то изощренным самомнение.

Мало ли сколько чудаков в этом мире?! Подумает читатель. Если бы не одно "Но"!

Так вот, рассказываем: 14 марта, когда в Молдове уже было объявлено, что с 17 марта вводится режим ЧП, и в стране прекращается авиасообщение (школы и детские сады в те дни уже были закрыты на карантин) жизнеописатель отправляется в путешествие с температурой 39, с кашлем и заложенным носом. При этом вояж отменять и откладывать не собирается. На робкую просьбу не писать негатив на страничке в соцсетях, народ не откликнулся, поэтому почитать гневные отклики путешественнице все же пришлось. Люди ругали, предупреждали, просили одуматься. Но она никого слушать не собиралась – это же «ее жизнь»…

О том, что «ее жизнь» может стать чьей-то смертью, человек то ли не думал, то ли не догадывался, то ли было все равно. Более того, полетел в Германию жизнеописатель, будучи больным. Несколько дней жил в хостеле – что было запланировано перед поездкой, а потом блогерша стала искать, где жить и что есть. В итоге ее приютила какая-то женщина, опять-таки из Фейсбука. Потом снова были поиски жилья и просьбы о денежной помощи в соцсетях: она юлила, писала какие-то длинные, запутанные тексты, давала данные своей банковской карты. И нашлись люди, которые помогли. При этом на попытки как-то вразумиться и осознать зашкаливающий уровень глупости и опасности (ну, нельзя в разгар пандемии вести себя так безрассудно!) человек не реагировал совсем.

Она «сделала выводы». Выводы касались людей, которые ее ругали, осуждали, «отфрендивали». Они о том, что все люди плохие и злые, а она одна – белая и пушистая. А так как она такая замечательная, то у нее есть много поддержки.

Действительно, зачем обращать внимание на людей? Их нужно только заражать и плевать на их здоровье и жизнь, не так ли? А соблюдает ли блогерша сейчас карантин, вы не в курсе?

А пока она чем-то сильно гордится, правда, непонятно чем. Ведь ей снова будут писать хвалебные комментарии те, кто считает, что все люди, которых она подвергала и подвергает угрозе, завистливые ублюдки.

А дамочка – герой. Странные представления у нас про героизм. Героизм по-нашему - это не тот, человек, кто пожертвует своими интересами ради благополучия других людей, а тот, кто пожертвует другими людьми, может, даже их жизнями, ради своего собственного благополучия. А жизнеописатель и дальше будет тешить свое самолюбие, что ее все любят и хвалят, и при этом вредить окружающим. Причем делать это публично и изощренно, выставляя все напоказ так, словно это совсем не то, что вы подумали.

И делать из себя наивную дурочку, публикуя данные банковской карты - мол, помогите, кто чем может. Но наивными дураками будут те, кто деньги ей перечислил. Их-то она уже развела ... "как лохов". Увы.

ЛИДИЯ ТКАЧ