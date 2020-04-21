Стала ли Молдова больше употреблять алкоголя из-за карантина

Сейчас пьют не только в пятницу вечером и в выходные, а ситуация такая, что начинают наполнять бокалы чуть ли не с утра понедельника.

Карантин время от времени напоминает праздник детей, оставшихся дома без присмотра родителей – едят, пьют, смотрят телевизор, сидят в интернете. Требуют от взрослых карманных денег (пособий и прочих выплат). Пью не чай и кофе, а алкоголь. Пьют не только в пятницу вечером и в выходные, а ситуация такая, что начинают наполнять бокалы с утра понедельника.

«Почти всем нужно выпить, просто они об этом не знают», писал Буковски. Так вот на карантине все об этом, если не узнали, то как-то сразу все догадались.

В США, России и некоторых странах Европы в первые недели карантина продажи алкоголя в магазинах выросли в двое. По Молдове статистики нет, но она ситуация видна прямо в магазине, в которых выходите.

В принципе, Молдова вряд ли сильно отличается от многих стран, столкнувшихся с коронавирусом. Даже эпидемия у нас идет по одному из уже известных сценариев. Вот и статистика продаж спиртных напитков будет на уровне общемировых тенденций.

"Беленькая" пошла

В моем ближайшем магазине полки с крупами стоят напротив бутылок. Заметно, как с длительностью карантинной изоляции заметно меняется расстановка алкоголя на полках. Вин значительно меньше, чем обычно, - все раскупили. Водка и прочие крепкие – сначала закончились мелкие тары. Сейчас наблюдаю, как с полок стаскивают бутыли с «беленькой» большим объемом.

С одной стороны, мы винная республика, мы все делаем с бокалом или стаканом вина в руке. Если сейчас международные перевозки сократились, и каждая страна мира живет тем, что сама вырастили и произвела, то нам надо пить. Выпить надо все, что не продали на запад и восток.

С другой стороны, народ на карантине развлекает себя, как может. Но дело в том, что это «как может» очень ограниченное. Все развлечения раньше сводились к – выпить пива вечером в баре с друзьями, напиться на свадьбе, дне рождения или кумэтрии, съездить на шашлыки с вином. Можно вариант интеллигентнее – сходить на дегустацию вин, книжный клуб с бокалом, порисовать и попробовать вина, пойти на фестиваль вина. По этому времени все тоскуют. У народа отобрали святое - свободу напиться в общественном месте алкголем с наценкой.

Карантин не усугубил проблему, а только обострил то, что всегда существовало. Пили всегда, просто теперь это происходит дома.

Винные радости

Сколько Молдова выпила за март, почти апрель и успеет еще допить до конца карантина и ЧП, пока не известно. Подсчеты – позже.

Рискну предположить, что в общем, объемы продаж алкоголя сократились. Но сокращение больше связано с заказами крупных партий для ресторанов, баров магазинов и экспортом. В этой цифре будут показатели штучной продажи – а вот они увеличатся.

Поменялось даже отношение к покупателю алкоголя. Раньше, глядя в тележку к соседу в очереди на кассу, невольно начинаешь осуждать того, у кого в тележке больше всего место занимает вино, водка, коньяки. А теперь? Теперь граждане с тележками, набитыми алкоголем вызывают одобрение. Мысль проста: люди берут на несколько дней вперед, чтобы самоизолироваться и не выбегать из дома за второй бутылкой.

Одиночная вебкамера

Пить, собирая компании в интернете, стало возможным давно. Но режим самоизоляции довел в Молдове этот процесс до тренда. Онлайн дегустации и просто конференции по распитию спиртных напитков проходят каждый день. Так отмечают дни рождения, проводят дружеские обеды. Прямые эфиры в соцсетях с жалобами на без бокала в руке чего-нибудь выглядят даже не привычно. Пить друг с другом запретили, вот народ и пошел пить интернете.

Молдова не настолько коммуникабельная страна, как Италия или Испания. Песен и танцев на балконах не будет. У нас и застеклены все балконы, чтобы не повадно было плясать, подпевая соседям. Зато сказать тост перед вебкамерой, запросто.

Кайф с доставкой

Первые недели карантина, когда запретили всем барам и ресторанам работать, владельцы винных баров были в состоянии, назовем его – удивления.

«Первую неделю, когда мы закрылись, мы не делали ничего», - сказала совладелица винного бара в Кишиневе. – «Мы просто остановили наш бизнес и застыли в состоянии шока».

Сегодня же практические все винные бары и супермаркеты алкоголя наладили доставку всех видом спиртных напитков для самоизолированных.

А кто не пьет? Назови!

Евгений Зубов – народный сомелье, как он сам себя называет – ведет блог о приднестровских, и молдавских винах. Евгений уверен, что проблемы с алкоголем во время карантина, есть только у тех, у кого эти проблемы были до всех сегодняшних событий.

«Умные пили в первые недели карантина, а когда поняли, что период затягивается, перестали разбрасываться деньгами», - уверен Евгений. – «А вот те, кто сильно пил до карантина, и сейчас продолжают. У пьющих сегодня либо есть на это деньги, либо пьют на последние».

Доктор не едет

Сегодня пить до белой горячки – это риск. Врачей не хватает на коронавирусных пациентов, а что говорить об алкоголиках, которых жалко обычно только их бедным родственникам. Так что, надо быть осторожным. Врач частной клиники, который выводит из запоя слишком самоизолированных мужчин и женщин, уверяет, что заказов стало больше, но совсем незначительно. Все-таки частных санитаров для алкашей вызывают в случае, когда человеку надо вернуться к активной жизни, бизнесу, совещаниям. А сейчас этого всего нет. Народ отсыпается дома.

На самом деле алкоголь очень помогает удерживать людей на карантине. Пить – то развлечение, которое, к сожалению, помогает молдаванам не унывать, веселиться и занять медленно идущее время. Почему к сожалению? Потому что сноубординг, как хобби, сломает ноги, а алкоголизм – сломает жизнь.

ПАВЕЛ МУНТЯН