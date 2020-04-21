Рынок нефти ждёт решительных мер от ОПЕК+

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Экономика
Историческое падение цен на нефть 20 апреля стало неизбежным следствием того, что договоренности стран-членов ОПЕК+ и G20 не смогли убедить участников нефтяного рынка в том, что оговоренные объемы сокращения добычи помогут ценам на нефть стабилизироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.
«Практически полностью заполненные нефтехранилища, вкупе с более высокой, нежели рыночные цены на нефть стоимостью переработки и транспортировки, вынудили нефтетрейдеров вчера вечером продавать ближайшие поставочные фьючерсы по любым ценам, пытаясь избежать поставки по отрицательным контрактам после их экспирации.
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