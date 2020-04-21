Рынок нефти ждёт решительных мер от ОПЕК+

Историческое падение цен на нефть 20 апреля стало неизбежным следствием того, что договоренности стран-членов ОПЕК+ и G20 не смогли убедить участников нефтяного рынка в том, что оговоренные объемы сокращения добычи помогут ценам на нефть стабилизироваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

«Практически полностью заполненные нефтехранилища, вкупе с более высокой, нежели рыночные цены на нефть стоимостью переработки и транспортировки, вынудили нефтетрейдеров вчера вечером продавать ближайшие поставочные фьючерсы по любым ценам, пытаясь избежать поставки по отрицательным контрактам после их экспирации.

Тем самым, продавцы были готовы доплачивать покупателям, лишь бы те забрали нефть, что и привело к историческому падению.

Некоторые страны ОПЕК+, например Саудовская Аравия, уже высказались о необходимости встречи представителей организации в начале мая.

Очевидно, что без серьезных дополнений к заключённой сделке, цена на эталонную марку нефти Brent, даже с учётом снизившейся фундаментальной корреляции с американской Light Sweet, также рискует оказаться в отрицательной зоне

Это создаст значительную угрозу не только нефтяной отрасли, но и восстанавливающейся мировой экономике», — считает эксперт.