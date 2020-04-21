Молдавский лей не сдает свои позиции, несмотря на подорожание доллара США

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Экономика
Национальный банк опубликовал официальный курс основных валют на 21 апреля. Евро подешевел на один бан, его цена сегодня составит 19,26 молдавских леев.
Американский доллар подорожал на шесть банов, он сегодня будет стоить 17,77 молдавских леев. Румынский лей остается на прежней позиции, его будут продавать по 3,98 молдавских леев.
Российский рубль сегодня будет стоить 0,24 молдавских леев. Стоимость украинской гривны составит 0,65 молдавских леев.
Автор: Михаил Генчу
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