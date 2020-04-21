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Ион Кику разъяснил, как долго будет продлено Чрезвычайное положение
21.04.2020

Решение о продлении или смягчении условий ЧП будет принято в ближайшее время.

В пятницу руководство страны обсудит создавшуюся ситуацию, как сообщил премьер-министр Ион Кику после встречи с главой государства Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный.

- В пятницу мы примем решение о режиме на следующей неделе. Если количество активных случаев заражения COVID-19 не превысит трех тысяч и не будет взрыва новых случаев, мы объявим первую серию смягчений в отношении экономической деятельности – заявил Ион Кику.

Одновременно, власти подготовились к новой вспышке коронавируса после того, как многие граждане проигнорировали рекомендации премьера не покидать дома на Пасхальные праздники и не ездить в деревни к родственникам.

Также было отмечено резкое увеличение количества покупателей в предпасхальные дни, с множеством нарушений на территориях торговых точек. Все эти факторы могут поспособствовать резкому увеличению заболевших вирусом нового типа COVID-19.

Ранее «Блокнот Молдовы» вчера зарегистрированы 76 положительных случаев COVID-19 из 199 обработанных тестов. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2 548 человек.

Автор: Михаил Генчу


 
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