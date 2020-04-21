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Наши гастарбайтеры останутся в Молдове.
21.04.2020

    Консалтинговая компания «McKinsey» подготовила отчет в котором утверждается, что в результате пандемии работу в Евросоюзе потеряют 59 млн человек. По их подсчетам более четверти работников, занятых в частном секторе ЕС, могут быть уволены, отправлены в отпуск без сохранения содержания, потерять заработок полностью или частично.

    По оценкам McKinsey, безработица в блоке достигнет пика в 7,6% в 2020 г. и вернется к докризисному уровню только в IV квартале 2021 г. При наихудшем сценарии пик безработицы может составить 11,2% в 2021 г., а к прошлогоднему уровню она вернется только в 2024 г.

     Последствия кризиса будут различаться для разных отраслей и групп населения, считают специалисты McKinsey. Почти половина рабочих мест, которые могут исчезнуть, находится в сфере услуг, торговле и строительном секторе. Это может увеличить социальное неравенство, отмечает McKinsey.

   Чтобы не допустить этого, Еврокомиссия предложила в апреле схему субсидирования зарплат. 

    При этом особо отмечено, что субсидирование будет в первую очередь направлено на граждан ЕС. Гастарбайтеры под субсидирование не попадают. Это значит, что тысячи граждан Молдовы вернувшиеся домой в ближайшее время не смогут уехать на работы в Европу. А это значит, что переизбрание И.Додона на второй срок становятся весьма призрачными.

@MV


 
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