Падение цены на нефть, никак не скажется на молдавском рынке.

Благодаря В.Воронину и его советникам, с 2001 года молдавская экономика строилась как спекулятивная. Именно тогда началось массовое изгнание граждан из страны. Их задачей стало спонсирование молдавских властей. Кстати, И.Додон будучи министром экономики в правительстве В.Воронина, приложил немало усилий для выстраивания этой системы.

Схема была следующей. Гастарбайтеры присылали деньги, а власти путем многократного завышения цен, эти деньги отбирали. Вы думаете, откуда такие поступления от таможни и фискальных органов? За счет ограбления гастарбайтеров.

В этой ситуации снижение цен на нефть на мировых рынках ничего не изменит. Сегодня цена на топливо в Молдове одна из самых высоких в Европе. Не стоит забывать, акциз на топливо у нас в ТРИ-Четыре раза ниже, чем в ЕС. А цена почти, такая как в ЕС. Для примера, в Молдове акциз на ввоз тонны топлива 400 евро, а в Румынии 1100. И стоит убрать акциз, выяснится, что в беднейшей стране Европы самые высокие цены на бензин.

Все дело в том, что все топливные компании страны принадлежат политическим кланам. А они, не привыкли урезать собственные расходы. Да, в этом плане, Приднестровью тоже не стоит волноваться.

@MV