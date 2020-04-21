Кража миллиарда спровоцировала нас на кредиты, и вот что из этого вышло

Каждый третий лей, выданный банками под кредит, приходится на физические лица.

Причина роста объема кредитов для физлиц – последствия кражи миллиарда.

Но постоянный, хоть и невысокий, рост средней заработной платы в экономике в последние годы способствовал тому, что банки сосредоточили свои кредитные стратегии на физических лицах. В конце 2019 года доля кредитов населению в совокупном кредитном портфеле банков была в 2,2 раза больше, чем в конце 2016 года, составив 13,99 млрд. леев.

В 2016 году доля физических лиц в портфеле банков составляла всего 18,5%, а в 2019 году она превысила 1/3 от общего объема (34,7%), отмечает портал Mold-Street.com.

В Молдове сегодня банковские кредиты необходимо погасить более 220 тысячам человек. Если в 2016 году банки выдали 51 497 потребительских кредитов и 1178 кредитов на недвижимость, то в 2019 году их число составило 9197 в случае потребительских кредитов и 6166 в случае кредитов на покупку недвижимости.

Подготовил Михаил Генчу