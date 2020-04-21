Заработала учебная онлайн-платформа для школьников

Примэрия Кишинева запустила платформу дистанционного обучения educatieonline.md.

Проект создан примэрией Кишинева, Главным управлением образования, молодежи и спорта совместно с Министерством просвещения, культуры и исследований и при поддержке доноров с привлечением неправительственных экспертных учреждений в области образования.

Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что на платформе есть цифровая библиотека, которая на первом этапе содержит 2500 видеоуроков, а на втором будет включать в себя около 4500 уроков для учащихся I-XII классов по 15 дисциплинам реального и гуманитарного профиля обучения.

Контент разрабатывают более 300 учителей из 69 учебных заведений.

Учебные материалы в видеоформате будут вскоре транслироваться также и на национальном телевидении и IPTV.

Платформа дистанционного обучения – первая в своем роде для системы образования Республики Молдова, сообщает агентство «Moldpres».

Ранее сообщалось, что экзамены 9-го класса, первые серьезные испытания в жизни среднестатистического школьника, отменены - равно как и тестирование, которое проводится в школах Молдовы для тех, кто заканчивает четвертый класс. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу