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Технологии
Заработала учебная онлайн-платформа для школьников
21.04.2020

Примэрия Кишинева запустила платформу дистанционного обучения educatieonline.md.

Проект создан примэрией Кишинева, Главным управлением образования, молодежи и спорта совместно с Министерством просвещения, культуры и исследований и при поддержке доноров с привлечением неправительственных экспертных учреждений в области образования.

Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что на платформе есть цифровая библиотека, которая на первом этапе содержит 2500 видеоуроков, а на втором будет включать в себя около 4500 уроков для учащихся I-XII классов по 15 дисциплинам реального и гуманитарного профиля обучения.

Контент разрабатывают более 300 учителей из 69 учебных заведений.

Учебные материалы в видеоформате будут вскоре транслироваться также и на национальном телевидении и IPTV.

Платформа дистанционного обучения – первая в своем роде для системы образования Республики Молдова, сообщает агентство «Moldpres».
Ранее сообщалось, что экзамены 9-го класса, первые серьезные испытания в жизни среднестатистического школьника, отменены - равно как и тестирование, которое проводится в школах Молдовы для тех, кто заканчивает четвертый класс. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу


 
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