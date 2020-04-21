Заработала учебная онлайн-платформа для школьников

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Технологии
Примэрия Кишинева запустила платформу дистанционного обучения educatieonline.md.
Проект создан примэрией Кишинева, Главным управлением образования, молодежи и спорта совместно с Министерством просвещения, культуры и исследований и при поддержке доноров с привлечением неправительственных экспертных учреждений в области образования.
Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что на платформе есть цифровая библиотека, которая на первом этапе содержит 2500 видеоуроков, а на втором будет включать в себя около 4500 уроков для учащихся I-XII классов по 15 дисциплинам реального и гуманитарного профиля обучения.
Контент разрабатывают более 300 учителей из 69 учебных заведений.
Учебные материалы в видеоформате будут вскоре транслироваться также и на национальном телевидении и IPTV.
Платформа дистанционного обучения – первая в своем роде для системы образования Республики Молдова, сообщает агентство «Moldpres».
Подготовил Михаил Генчу
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