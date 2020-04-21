В Молдове появится юбилейная монета номиналом в 10 леев

Монета посвящена 30-летию со дня принятия государственного флага-триколора. Национальный банк сообщает, что монета изготовлена из стали, никеля и меди – это придает ей внешний вид сочетания серебра и золота.

На данный момент в обращение будет выпущено 250 000 монет данного типа, номиналом в 10 леев каждая.

На аверсе присутствуют отличительные знаки государства Республики Молдова, одна надпись «30 лет государственному флагу Республики Молдова», и изображение триколора нашего государства на фоне государственного герба.

На реверсе изображен круг из 30 звезд, отмечающий знаменательную годовщину и год выпуска – 2020.

Также на монете присутствует монограмма «R» и «M», означающие словосочетание Republica Moldova.

Посредством банков, ведущих свою деятельность на территории страны, монета войдет в обращение и пользование населением, наряду с бумажной купюрой достоинством в 10 леев.

Автор: Михаил Генчу