В Молдове появится юбилейная монета номиналом в 10 леев

|
|
...
|
Общество
Монета посвящена 30-летию со дня принятия государственного флага-триколора. Национальный банк сообщает, что монета изготовлена из стали, никеля и меди – это придает ей внешний вид сочетания серебра и золота.
На данный момент в обращение будет выпущено 250 000 монет данного типа, номиналом в 10 леев каждая.
На аверсе присутствуют отличительные знаки государства Республики Молдова, одна надпись «30 лет государственному флагу Республики Молдова», и изображение триколора нашего государства на фоне государственного герба.
На реверсе изображен круг из 30 звезд, отмечающий знаменательную годовщину и год выпуска – 2020.
Также на монете присутствует монограмма «R» и «M», означающие словосочетание Republica Moldova.
Посредством банков, ведущих свою деятельность на территории страны, монета войдет в обращение и пользование населением, наряду с бумажной купюрой достоинством в 10 леев.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|