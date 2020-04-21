Российский кредит для Молдовы: Почему оппозиция извивается в конвульсиях, говоря о продаже страны

Кредит берется не для закрытия больниц и школ, как это делала Майя Санду, а на строительство дорог и мостов. Российский кредит вызвал зверинный гнев и мощные конвульсии у депутата PAS Д. Алайба.

Якобы Додон решил предать страну в Пасхальную неделю, як Иуда Христа. И все ради 30 сребреников от Путина! То, что господин Алайба русофоб, мы знали давно. А вот то, что он ревностный христианин, мы слышим впервые! Но Алайбе ли рассуждать о Христе? Ведь так и дотаций Сороса лишиться можно!

1. Не вы ли проталкивали Закон о равенстве шансов(25.05.2012), впихнув там статью про особые права граждан с разными "сексуальными ориентациями", но с одинаковым полом?

И это несмотря на сопротивление Церкви.

2. А не вы ли толкаете сейчас Стамбульскую конвенцию, где ЛГБТ получат такие привилегии, что рядовые граждане завоют? Здесь сколько сребреников дают?

3. А не вы ли брали кредиты налево и направо, пресмыкаясь перед донорами и принимая самые унизительные условия для страны?

Майя Григорьевна лично взяла кредит у Всемирного Банка на 40 млн евро в 2013! Радует, что деньги пошли на "благородную цель" - закрытие школ, оптимизацию учителей!

В 2012 -2018 годах были закрыты 205 образовательных учреждений!.

А 20 сентября 2019 она взяла кредит у МВФ в $ 46 млн обещав Фонду повышение тарифов на природный газ, увеличение НДС на HORECA с 10 до 20%, заморозку роста пенсий и зарплат и Бог еще знает что!

4. Про предательство страны. Мы думали предательство, это когда сдаешь бесплатно ВЕМ и аэропорт, крадешь миллиард. А потом создаешь в парламенте коалицию с теми, кого вы же обвиняли в краже миллиарда - с Шором и Канду. Или вы всегда были с ними?

А, да, вы же были вместе в АЕИ 1, 2, 3 во время кражи миллиарда!

5. Про кредит из РФ в 200 млн евро. Процент - никакой (2%). К примеру, у Польши в 2010 году мы взяли $ 15 млн под 2.8%. Возмущения Алайбы мы не слышали.

У МВФ (программа EFF) -1,727%, но берут и "комиссион" в 0,5% от суммы всего кредита! И у МВФ ресурсы ограничены корзиной для каждой страны. В 2016-17 они потребовали отдать все банки страны иностранцам. Плахотнюк так и сделал. В 2019 – поднять НДС на газ и налоги для кафе, гостиниц и ресторанов. Санду так и сделала. Алайба был доволен.

У Всемирного банка (WB) -2,82% (в долларах), у International Fund for Agricultural Development (IFAD) - 2,85%! И да - с кучей условий! И тратишь на то, на что укажут эти кредиторы. То есть, покупаешь их товар, возвращаешь потом им деньги + процент. И плюс – полный контроль страны.

У России мы берем суверенный кредит. Тратим как хотим и на что хотим. Никаких политических условий типа продажи банков, приватизации стратегической собственности, принятие законов о равенстве шансов и т.д. И вдруг Алайба стал негодовать!

Видимо потому, что дают кредит в тот тяжелый момент, когда ЕС, назло пандемии, заблокировал всю внешнюю помощь в бюджете страны! Кстати, не без подачи PAS cu DA! Да еще и поставили вначале 28 условий, а сейчас еще 8!

И кредит из РФ берется не для потребления, как это делала Майя Григорьевна, а на развитие. Не на закрытие школ, больниц, а наоборот — на строительство дорог, магистралей, мостов!

А значит на рост ВВП, создание рабочих мест, рост транзитных возможностей страны и таможенных сборов. Или вас именно это и раздражает? Что из России? Что на развитие? Что уменьшает зависимость от Запада?

Видимо, да.

Ну и Сорос с вами!

БОГДАН ЦЫРДЯ