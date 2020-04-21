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Политика
Лавров о некоторых участниках «5+2»: Не грезили бы вы о НАТО, приднестровский вопрос давно решился бы
21.04.2020

Некоторые участники формата "5+2" преследуют цель укрепления НАТО. Если бы этого не было, то приднестровский вопрос давно был бы решен. Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует агенство ТАСС.

– Мы не будем поддерживать попытки затащить Молдову, естественно вместе с Приднестровьем, в НАТО. Это категорически исключено. Мы не будем поддерживать попыток лишить Молдову своей государственности. В рамках уважения этих принципов, которые, по моей оценке, полностью отвечают коренным интересам Молдовы как государства и молдавского народа, мы всегда, гарантирую, сможем найти решение проблемы Приднестровья, - заявил Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, который проходит в формате видеоконференции.

По его словам, «некоторые западные коллеги все-таки преследуют несколько другую повестку дня, которая определяется прежде всего их обуреваемостью укрепления и расширения Североатлантического альянса».

Глава МИД России добавил, что Кремль поддерживает суверенитет Молдовы с самого начала постсоветской истории республики.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в гибели военнослужащего в Приднестровье взят под стражу, и по ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу


 
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