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Здоровье
В Кишиневе под карантин попал 16-этажный дом по ул. Албишоара
21.04.2020

Еще одну столичную многоэтажку поместили под карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Речь идет о 16-ти этажном доме по улице Албишоара в секторе Рышкановка, в котором выявлены несколько случаев заболевания COVID-19. Об этом в социальной сети рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан.

В то же время, по его словам, будут сняты ограничения в связи с карантином в жилых домах по улице Алба-Юлия и улице Келтуялэ. В этих многоэтажках больше не было выявлено заболевших новым коронавирусом. На данный момент в Кишиневе зарегистрировано 730 заболевших.

Генпримар поблагодарил жителей столицы, которые учли рекомендации специалистов и остались дома на Пасху. Он также отметил, что, наверное, это были самые спокойные пасхальные праздники, когда-либо проводившиеся в столице.

Подготовил Михаил Генчу


 
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