На кладбище идти можно, устраивать поминальные столы - нельзя

Люди могут пойти на кладбище, чтобы позаботиться о могилах, но не должны контактировать с другими людьми и организовывать поминальные столы. Желательно, чтобы только один человек из семьи посещал кладбище в рабочие дни, уточнила советник министра внутренних дел Алина Збанкэ, которую корреспондент IPN попросил объяснить, относится ли запрет на пребывание в общественных местах и к кладбищам.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям от 26 марта обязывает лиц, находящихся вне дома, иметь при себе удостоверение личности. Алина Збанкэ уточнила, тем не менее, что лица не будут оштрафованы, если выйдут без удостоверения личности в магазин или аптеку.

Штрафы в размере от 22,5 тыс. до 25 тыс. леев грозят лицам, нарушившим запрет на пребывание в парках, лесах, игровых площадках, спортивных площадках и зонах отдыха. Если человек находится на улице, его не штрафуют. Но решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям запрещается находиться в группах, состоящим более чем из 3-х человек, за исключением групп, состоящих из членов семьи.

Подлежат штрафу и лица, которые нарушают карантинный режим. В настоящее время на учете властей находятся более 22 тыс. человек в самоизоляции. Речь идет о лицах, которые вернулись из-за рубежа или лицах, которые были в контакте с теми, у кого подтвердилась коронавирусная инфекция и лицах, выписанных из больницы.

Если эти люди покидают дома, их штрафуют. Эта мера не распространяется на людей, которые самоизолировались дома по собственной инициативе и выходят за пределы дома для определенных нужд.

В общей сложности с 17 марта по настоящее время были наложены штрафы в размере около 25 млн. леев.