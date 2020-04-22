22 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдавский лей упал в цене по отношению к евро и доллару
22.04.2020

Молдавский лей резко упал в цене по сравнению с предыдущей сессией.

По данным Национального банка Молдовы в среду, 22 апреля, единая европейская валюта подорожает сразу на 14 банов. Официальная цена евро составит 19,40 леев. Американский доллар также вырастет в цене, причем сразу на 13 банов, и будет стоить 17,91 леев.

Румынский лей подорожает на три бана, достигнув уровня 4,01 леев. Неизменным останется курс украинской гривны – 66 банов. Российский рубль подешевеет до 23 банов.

Сейчас пара евро/доллар торгуется по курсу 1,08.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.