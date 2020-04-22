Молдавский лей упал в цене по отношению к евро и доллару

Молдавский лей резко упал в цене по сравнению с предыдущей сессией.

По данным Национального банка Молдовы в среду, 22 апреля, единая европейская валюта подорожает сразу на 14 банов. Официальная цена евро составит 19,40 леев. Американский доллар также вырастет в цене, причем сразу на 13 банов, и будет стоить 17,91 леев.

Румынский лей подорожает на три бана, достигнув уровня 4,01 леев. Неизменным останется курс украинской гривны – 66 банов. Российский рубль подешевеет до 23 банов.

Сейчас пара евро/доллар торгуется по курсу 1,08.

Автор: Михаил Генчу