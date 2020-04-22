Премьер-министр сообщил, когда возобновится работа Агентства общественных услуг

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Общество
Агентство общественных услуг частично возобновит свою деятельность.
Такое решение было принято сегодня, 21 апреля, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил глава правительства на состоявшемся после заседания брифинге для прессы, работа Агентство общественных услуг возобновится с 27 апреля, но пока только частично.
Речь идет о следующих услугах:
В связи с введением чрезвычайного положения Агентство сократило количество предоставляемых услуг до минимума – получить можно было только временный документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти, а также кадастровые услуги.
Подготовил Михаил Генчу
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