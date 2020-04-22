Премьер-министр сообщил, когда возобновится работа Агентства общественных услуг

Агентство общественных услуг частично возобновит свою деятельность.

Такое решение было принято сегодня, 21 апреля, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщил глава правительства на состоявшемся после заседания брифинге для прессы, работа Агентство общественных услуг возобновится с 27 апреля, но пока только частично.

Речь идет о следующих услугах:

- регистрация транспортных средств со специальным режимом;

- выдача документов водителям;

- оформление свидетельства о рождении с выдачей сертификата;

- оформление свидетельства о браке.

- Было очень много обращений со стороны граждан. Агентство возобновит свою деятельность с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, - сообщил Ион Кику.

В связи с введением чрезвычайного положения Агентство сократило количество предоставляемых услуг до минимума – получить можно было только временный документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти, а также кадастровые услуги.

Подготовил Михаил Генчу