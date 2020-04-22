22 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Со среды, 22 апреля, некоторым заведениям будет дозволено продавать готовые блюда на вынос
22.04.2020

Власть идет навстречу бизнесу. С завтрашнего дня некоторым заведениям общественного питания позволят продавать блюда на вынос, при этом двери заведения для посетителей будут оставаться закрытыми. Эта мера, считает премьер-министр Ион Кику, позволит поддержать малый и средний бизнес, в частности, сектор HoReCa:

- Исключение будут составлять: экспресс-буфеты, уличная торговля в ларьках, торговля в киосках на колёсах, приготовление пищи на рынках, деятельность ресторанов и баров, связанная с употреблением пищи на месте, - заявил Кику, слова которого приводит АиФ.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
43
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.