Со среды, 22 апреля, некоторым заведениям будет дозволено продавать готовые блюда на вынос

Власть идет навстречу бизнесу. С завтрашнего дня некоторым заведениям общественного питания позволят продавать блюда на вынос, при этом двери заведения для посетителей будут оставаться закрытыми. Эта мера, считает премьер-министр Ион Кику, позволит поддержать малый и средний бизнес, в частности, сектор HoReCa:

- Исключение будут составлять: экспресс-буфеты, уличная торговля в ларьках, торговля в киосках на колёсах, приготовление пищи на рынках, деятельность ресторанов и баров, связанная с употреблением пищи на месте, - заявил Кику, слова которого приводит АиФ.

Автор: Михаил Генчу