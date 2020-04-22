Эдуард Коптюк - один из первых создателей солнечных батарей в Молдове

«Блокнот Молдова» продолжает рассказывать о людях, играющих заметную роль в жизни нашей страны, хоть на первый взгляд это не слишком заметно.

Героем нашего сегодняшнего сюжета стал не общественный деятель или медийное лицо, а инженер-изобретатель Эдуард Коптюк – один из тех, кто реально движет прогресс.

Доброе утро, Молдова.

Здравствуйте, Эдуард. Сейчас все больше новостей про гламурных барышень, звезд шоу бизнеса, артистов, но как-то уходит на второй план ценность изобретателей, инженеров. Вы согласны с этим мнением, вам не грустно такое наблюдать?

Согласен, очень грустно. Особенно грустно мне, представителю старшего поколения, который основную часть своей жизни прожил в стране, где были созданы все условия для зарождения и реализации мечты каждого, начиная с раннего детства. В то время в обществе были обозначены приоритеты развития, были мотивированны, в первую очередь, (материально, пиар и т.д.) создатели материального мира – разработчики, производственники, сельхозпроизводители. И на основе той материальной базы, которую они создавали, развивалась интеллектуальная среда (образование, медицина, наука, искусство), которая обеспечивали условия развития страны. Стартовые условия для каждого рожденного тогда были, в основном, равными, и то, кем станет в жизни, зависело только от личных качеств человека – трудолюбия, таланта, настойчивости, преданности своей мечте. В настоящее время ситуация несколько иная.

Расскажите о себе, где вы работали?

После окончания нашего Кишиневского Политехнического института я, согласно высокому среднему балу, получил распределение во Всесоюзный Проектно-Технологический институт по электробытовым машинам и приборам (ВПТИМП). Это был единственный в СССР головной проектный институт, который разрабатывал полный комплект технической документации, по которой строились «под ключ» заводы с комплектами оборудования для производства холодильников, стиральных машин, пылесосов и др. электробытовых приборов. В институте работали около 800 высококлассных специалистов и технических работников. Благодаря деятельности института за 15 лет в Советском Союзе были решены проблемы дефицита бытовых холодильников, стиральных машин, пылесосов и проч.

За время работы в институте (20 лет) я прошел путь от инженера до руководителя подразделения. После того, как в 90-е годы институт был приватизирован и расформирован одним из бывших наших премьер- министров, я работал в Министерстве Промышленности, в Институте Энергетики Академии Наук, в Институте «Инчерком», на заводе «Инкомаш», на частном деревообрабатывающем предприятии. Наконец, в 2002 году, я основал частное предприятие по разработке и монтажу солнечных водонагревательных установок, на котором и работаю до настоящего времени.

Как вы считает, при советской системе, которую вы застали, открытия были более значимые?

Да, так как в Молдове было сконцентрировано очень большое количество высококлассных специалистов. В республику для подъема экономики Молдовы направляли лучших специалистов со всего Советского Союза. Они работали на многочисленных предприятиях и институтах военно-промышленного комплекса (ВПК), в области медицины, среднего и высшего образования, в сельском хозяйстве. Приезжие специалисты в 50 – 70-е годы подготовили несколько поколений местных кадров высокой квалификации в разных отраслях экономики республики.

В условиях резкого подъема интеллектуального потенциала в республике была организована система стимулирования инновационной деятельности специалистов. На предприятиях, в ВУЗах, в колхозах, в медучреждениях были организованны Общества изобретателей и рационализаторов (ОИР). Действовала система материального и морального поощрения рационализаторов и изобретателей. Вся работа по координации инновационной деятельности изобретателей и рационализаторов выполнялась республиканским Советом ОИР, для которого было построено здание «Дома техники». Так как инновационная деятельность в республике Молдова была массовой, среди десятков тысяч рационализаторских предложений и изобретений наших специалистов были и уникальные изобретения, например, электроискровая технология обработки металлов впервые в мире была разработана в Молдове. В плане, как сейчас говорят «пиара», изобретатели и рационализаторы считали себя отдельным, привилегированным братством, у которого был и свой праздник «День изобретателя и рационализатора».

В «Доме техники» был открыт «Институт Патентоведения», где готовили специалистов высшей квалификации в области патентоведения. Там же работала одна из школ ТРИЗ (Теория Решений Изобретательских Задач). Всего в Советском Союзе было три такие школы. На тот момент в мире школ ТРИЗ не было. Преподаватели этой школы разработали и издали несколько учебников, в т.ч. адаптированных для младших школьников. После развала Союза многие выпускники Кишиневской школы ТРИЗ открыли аналогичные школы в Канаде, Израиле, Китае, Корее, где они пользуются большой популярностью. И, если вернуться к Вашему вопросу, инновационная деятельность тогда и сейчас – несопоставимы! Просто в настоящее время массовое творчество у нас не востребовано.

А как сейчас с талантом у молодых коллег – можно ли вообще сопоставлять то и это время, сейчас ведь прогресс достиг больших высот?

По сравнению с периодом начала 90-х годов, доля талантливой молодежи значительно меньше. По причине резкого снижения количества рабочих мест в Молдове многие уехали за границу на заработки. Самые талантливые и умные, получившие еще советское образование были очень востребованы за границей, т.к. за относительно небольшую зарплату местные работодатели получали высококвалифицированную рабочую силу.Многие представители нашей молодежи образовали там семьи, получили гражданство, т.е. для Молдовы они потеряны. Другая часть высокообразованной молодежи – это так называемая «золотая молодежь». Родители сумели обеспечить им хорошее образование в престижных школах. И, если они не уехали продолжать учебу за границей, их, по понятиям клановой солидарности (специфика Молдовы), устроили на «не пыльную» работу с хорошей зарплатой из бюджета.

У этой части молодежи нет мотивации, чтобы проявлять свои таланты (все достигнуто, жизнь удалась!). Разве что через какое-либо дорогостоящее хобби – вот некоторые из них и устраивают гонки на дорогущих байках по улицам города. А еще есть незначительная часть талантливой молодежи, которые достигли высокого уровня образования упорным трудом, но, проживая в Молдове, работают на иностранные фирмы (например, программисты, дизайнеры и т.д.).

Но радует то, что есть у нас еще молодые патриоты, фанаты своего дела, у которых есть мечта и они достигли высокого уровня профессионализма, необходимого для ее реализации. Например, коллектив спортивного танца «Кодрянка», ансамбль «Жок», наши молодые борцы, артисты, выступающие на «Евровидении». А есть талантливая молодежь и в области техники. Например один молодой энтузиаст для своего сельского дома спроектировал и собрал в своей мастерской ветрогенератор, который питает его дом электричеством. Другие два талантливых парня в лаборатории Технического Университета разработали и внедрили в троллейбусном парке удачную конструкцию устройства для плавного изменения оборотов двигателя троллейбуса. Заводы-изготовители троллейбусов из Белоруссии и России купили у них лицензию на производство устройства. Еще стал знаменитым молодой изобретатель из Молдовы, который изобрел способ спасения пассажиров от пожара при крушении самолета.

А что касается прогресса – прогресс создает новую, более совершенную среду, в которой могут творить молодые таланты.

Расскажите о своих изобретениях, планах, чем вы больше всего гордитесь с профессиональной точки зрения?

За период работы в институте я успел получить 12 авторских свидетельств на изобретения (так в Советском Союзе называли патенты). Изобретения были из области технологического оборудования для производства электробытовых приборов.

В профессиональном плане я очень доволен тем, что удалось разработать и внедрить на нескольких объектах высокоэффективную, надежную солнечную водонагревательную установку производительностью 8…10 м³горячей воды в сутки, стоимость которой более чем в 10 раз меньше классической солнечной установки такой же производительности.

Откуда это пошло – тяга к этой профессии?

В раннем детстве мне подарили номер журнала «Юный техник». Мне тогда он показался очень интересным. Потом все школьные годы мы подписывались на журналы «Юный техник», «Техника молодежи», «Наука и жизнь». В те годы эти журналы были доступны и очень информативны в области техники и науки. (Интернета тогда не было).

Все ли удалось запатентовать из того, что вы придумали?

Нет, не все. К моменту уничтожения института, где патентование было для автора бесплатным, у меня был список из 24 предварительных проработок заявок на изобретения. Но после развала Союза для патентования в нашем «AGEPI» нужны были огромные суммы денег, которых в то кризисное время у нас не было. Так эти заявки и остались неоформленными.

Что бы вы посоветовали молодым людям, мечтающим стать инженерами?

Для начала надо определиться с терминологией. По старой традиции, у нас некоторых менеджеров называют инженерами (особенно должность «главный инженер» - это только менеджер).

Инженер (конструктор, технолог, проектировщик) это ̶ создатель. Все искусственные предметы, которые мы видим вокруг, были созданы вначале в воображении инженера, затем изображены им на чертежах, по которым они были затем изготовлены. Не каждый может стать певцом. Для этого надо иметь врожденный слух и соответствующий голос. И если этих качеств нет ̶ никакие тренировки, не помогут стать певцом.

Также не каждый может стать инженером. Не всем дано создавать в воображении необходимые предметы, устройства и способы их изготовления, которые затем, вручную или при помощи компьютера, изображаются на чертежах и технологических картах, со всеми размерами и подробностями, необходимыми для изготовления. Поэтому, если у кого-то нет пространственного воображения и способности генерировать в уме различные объемные модели, лучше найти применения своим имеющимся талантам в другой области. В настоящее время высококлассные инженеры нужны в строительстве. Нужны инженеры – конструкторы, технологи, для разработки проектов металлических конструкций, фундаментов, систем отопления и вентиляции, водопровода и канализации и т.д. Все эти специальности преподаются в Техническом Университете Молдовы.

Есть у вас какие-то нереализованные идеи, задумки, в которых вы видите перспективу?

Да, есть пять выполненных проектов крупных солнечных установок для объектов Кишинева и Оргеева, в разработке которых я принимал участие, и которые ждут начала финансирования для выполнения монтажных работ.

Что-то из личных задумок помогает вам в быту?

Да, дома смонтирована солнечная водонагревательная установка, которая позволяет значительно снизить расходы на горячую воду.

Если ли у вас хобби, кроме профессии?

Постоянная работа с информацией в интернете по специальности и в смежных областях. Это дает возможность быть в курсе последних технологических новинок и не отставать от технического прогресса.

Подготовил Михаил Генчу