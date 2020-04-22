«Граждане будут возвращать долги» В PAS просят заслушать главу МИД по поводу российского кредита

Подписанный договор договор о предоставлении кредита между Молдовой и Российской Федерацией содержит сомнительные поправки, которые создают прецеденты для актов коррупции. А документ необходимо срочно пересмотреть. Об этом заявила председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду на брифинге 21 апреля. По словам экс-премьера, фракция ПДС попросит заслушать в Парламенте министра иностранных дел, так как российский кредит выдается под крайне невыгодные условия.

Майя Санду ссылается на поправки к пункту №7 договора, в котором сказано, что в случае, «если просроченная задолженность или проценты по этой задолженности молдавской стороны по предоставленным российской стороной государственным кредитам, либо по предоставленным российскими банками молдавским заемщикам кредитам не будут погашены в течение 180 дней с момента возникновения задолженности, Россия вправе консолидировать всю сумму непогашенной задолженности, включая основной долг, проценты по кредиту и проценты на просроченную задолженность и потребовать срочно ее погасить».

“Это подразумевает, что государство выдает гарантии частным предприятиям, а государство в лице граждан, будет возвращать эти долги, если неизвестные дебиторы, не смогут вовремя погасить российские кредиты. Власти могут выдать эти гарантии с превышением полномочий, потому что закон не регламентирует подобные ситуации”, — говорит Санду.

По мнению лидера PAS, за кредитом государству, скрывается займы частным компаниям.

“Как связан кредит государства с частными займами? Что скрывается за этими поправками? Или это способ, которым Додон пытается открыть двери компаниям, которые на него работают? Это значит, что компания его брата сможет брать кредиты в российских банках, которые мы должны будем возвращать?”, — заявила Санду.

Также в PAS не понимают, почему деньги поступят на счета трех коммерческих банков, а не на счет Министерства финансов в Нацбанке.

“Это подозрительно. Почему деньги поступают на счет коммерческих банков? Кто будет выбирать какой именно это банк? На какие проекты пойдет финансирование? Этот кредит берется во время кризиса, когда весь мир и Молдову в том числе ожидает рецессия”, – задалась вопросом бывший глава министерства финансов Наталья Гаврилица.

В свою очередь депутат Партии социалистов Богда Цырдя рассказал, что Россия дает Молдове кредит под 2%, тогда как, например, Польша предоставила Молдове в 2010 году кредит $15 млн под 2,8%.

«У МВФ (программа EFF) − 1,727%, но берут и «комиссион» в 0,5% от суммы всего кредита! И у МВФ ресурсы ограничены корзиной для каждой страны. В 2016-2017 они потребовали отдать все банки страны иностранцам. Плахотнюк так и сделал. В 2019 — поднять НДС на газ и налоги для кафе, гостиниц и ресторанов. Санду так и сделала. [депутат Думитру] Алайба был доволен. У Всемирного банка (WB) — 2,82% (в долларах), у International Fund for Agricultural Development (IFAD) — 2,85%! И да, с кучей условий! И тратишь на то, на что укажут эти кредиторы. То есть покупаешь их товар, возвращаешь потом им деньги + процент. И плюс — полный контроль страны. У России мы берем суверенный кредит. Тратим, как хотим и на что хотим. Никаких политических условий типа продажи банков, приватизации стратегической собственности, принятия законов о равенстве шансов и т.д.», — написал Цырдя в Facebook.

Напомним, сегодня правительство Молдовы ратифицировало заём в €200 млн от Российской Федерации и кредит в $235 млн от Международного Валютного Фонда. По условиям соглашения, Россия предоставит кредит в размере 200 млн евро под 2% годовых, на 11 лет. Первый транш, в 100 млн евро, перечислят в течение 30 дней с даты вступления в силу настоящего соглашения, второй, также на 100 млн евро, не позднее, чем 31 октября 2020 года.