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Здоровье
Врач в Молдове, переболевший коронавирусом, стал донором плазмы
22.04.2020

Глава SMURD Думитру Карасик стал первым донором плазмы, предназначенной для спасения пациентов, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну в социальной сети.

“Думитру Карасик выписался 6 апреля и сегодня отправился в Центр переливания крови, где стал донором, чтобы спасти как минимум трех пациентов. Доктор продемонстрировал смелость и соучастие. Он надеется, что его примеру последуют другие пациенты, которые смогли победить болезнь, - написала глава минздрава.

Уточним, что плазма выздоровевших пациентов может оказаться эффективным средством для больных в тяжелом состоянии. Подобную терапию уже практикуют в США, Китае, Италии и Германии. Предполагается, что плазма излечившихся позволяет создать иммунитет. Один донор может обеспечить плазмой трех человек.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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