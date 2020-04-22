Более 1400 граждан будут репатриированы в ближайшие дни

Более 1400 молдавских граждан будут репатриированы в ближайшие дни самолетом. Речь идет о гражданах Республики Молдова, включенных в списки ожидания дипломатических миссий и консульских учреждений. Приоритет имеют студенты, лица, находящиеся на медицинском лечении и граждане, находящиеся в затруднительном положении, передает IPN.

По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, чартерные рейсы будут осуществляться с 22 по 26 апреля двумя молдавскими авиакомпаниями из Парижа, Ниццы, Милана, Барселоны, Лондона и Москвы.

С расписанием рейсов можно ознакомиться на странице министерства. МИДЕИ призывает молдавских граждан информироваться о чартерных рейсах, совершенных в целях репатриации, исключительно из официальных источников, особенно на сайте Органа гражданской авиации, на странице правительства, на странице посольства или консульства Республики Молдова в стране проживания.

Воздушное движение было приостановлено с 17 марта, когда в Республике Молдова было объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19.