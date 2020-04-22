Кристина Лесник: Подход Тирасполя ориентирован на кампании по дезинформации

Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник утверждает, что так называемые тираспольские власти не хотят создавать совместную рабочую группу между врачами для борьбы с распространением COVID-19. Она говорит, что приднестровская сторона отказалась от этого, но взамен запустила волну дезинформации, отмечает IPN.

„Мы находимся в кризисном периоде, когда нам нужна не только помощь, но и эффективный диалог. И Кишинев, и я лично неоднократно предлагала возможность провести пунктуальную дискуссию в рамках рабочей группы между врачами. Это, к сожалению, было опровергнуто Тирасполем. Их подход был сосредоточен на кампаниях по дезинформации в средствах массовой информации. Эта волна дезинформации была направлена на Кишинев как на кого-то, кто принимает решения вместо Тирасполя”, - уточнила Кристина Лесник в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

По мнению вице-премьера по реинтеграции, власти должны быть осторожными, потому что процесс предупреждения и борьбы с этой пандемией не может проводиться отдельно.

„Нам нужно двигаться параллельно, потому что локальное инфицирование будет означать дополнительную вспышку. У нас был запрос в адрес ВОЗ, чтобы они входили в рабочую группу между Кишиневом и Тирасполем, если удастся организовать ее, и они выразили полную доступность. Сегодня мы находимся в ситуации, когда у нас нет этой рабочей группы, и нет желания создавать ее”, - добавила Кристина Лесник.

Она утверждает, что так называемые власти левобережья Днестра заявляют, что ситуация в регионе улучшается, но дела обстоят иначе, чем в официальных заявлениях.

„Это спекуляции о том, что в регионе все спокойно, мы считаем, что они преувеличивают. Выявление COVID-19 производится в лабораториях Кишинева. Поэтому мы будем настаивать не только в том формате, который у нас есть, но и через все дипломатические, политические и другие каналы, которые у нас будут, чтобы ускорить решение этой проблемы”, - отметила вице-премьер.

В то же время она объявила, что импорт лекарств в регион абсолютно функционален. Там нет никаких препятствий и в аспекте импорта продуктов питания. Экономическая деятельность осуществляется в аналогичных условиях, как и для экономических агентов, зарегистрированных на правом берегу Днестра.