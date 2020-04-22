Андриан Каду: Компрометирующие материалы являются незаконными и не должны существовать

Бывший вице-председатель Демократической партии Молдовы, в настоящее время лидер парламентской группы Pro-Moldova Андриан Канду считает, что реализация компрометирующих материалов, целью которых являются политические деятели, не должно существовать. Депутат высказал свое мнение после того, как его спросили, известно было ли в ДПМ о существовании видео, где Игорь Додон в беседе с Владимиром Плахотнюком признает, что ежемесячно получает деньги из Российской Федерации, отмечает IPN.

„Во-первых, я отрицаю все, что значит утечка информации, компрометирующая или нет. Такие видео являются незаконными. Вы не можете снимать человека, если это не оговорено сторонами, если вы не на телевидении. Не думаю, что это помогает с политической точки зрения”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.

Андриан Канду говорит, что создание компрометирующих материалов является незаконным, а в политической борьбе должны быть какие-то красные линии.

„Мы не обсуждали и не участвовали в принятии решения об утечке информации. Я считаю, что все, что связано с компрометирующими материалами, не является правильным действием и не должно существовать. Политическая борьба должна иметь какие-то границы” - добавил бывший председатель парламента.

8 июня 2019 года в медиа-пространстве появились две видеозаписи с момента встречи Игоря Додона, Владимира Плахотнюка и Сергея Яралова. В первом видео они обсуждают личное соглашение между Игорем Додоном и Владимиром Плахотнюком, которое включает и секретный пункт, связанный с федерализацией Молдовы. Во втором фильме в разговоре между фигурантами упоминается об уголовных делах лидера ДПМ в России и о том, что Владимир Путин попросил Игоря Додона приехать с Владимиром Плахотнюком в Москву пообещав, что не арестует его.