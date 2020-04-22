Purcari приостанавливает работу своих предприятий в Молдове

Руководство компании приняло беспрецедентное решение – временно закрыть заводы.

17 апреля один из сотрудников был госпитализирован с подозрением на SARS-CoV-2 во время персональной самоизоляции после возвращения из личной поездки в Россию и не работал в филиале с 1 апреля.

Впоследствии были выявлены контактные лица, а 18 и 19 апреля анализы других четырех сотрудников на коронавирус дали положительный результат.

- Пять сотрудников (двое мужчин и три женщины в возрасте от 40 до 55 лет) живут в двух сёлах вблизи филиала; два из пяти сотрудников живут в одном домохозяйстве и связаны между собой. Ни один из пяти не находится в серьёзном или критическом состоянии на момент этого уведомления.

Все производственные платформы компании, включая дочернюю, должны были быть закрыты в период пасхальных каникул до 4 мая, поэтому они не будут работать в течение следующих двух недель.

Рабочие места дочерней компании были немедленно продезинфицированы; руководство будет использовать период прекращения деятельности, чтобы предпринять дополнительные действия по дезинфекции на всех рабочих местах. Операционная деятельность всех платформ компании планируется возобновить только после отрицательного тестирования на SARS-CoV-19 всех сотрудников в контрактной частной лаборатории. Компания продолжит соблюдать медицинские протоколы международных и национальных органов, чтобы обеспечить соблюдение самых высоких стандартов защиты на всех рабочих местах, - говорится в пресс-релизе компании Purcari Wineries.

Руководство компании также сообщило, что временное прекращение производства было запланированным - оно происходило каждый год сразу после Пасхи с учётом большого количества официальных выходных дней в этот период в Молдове (20 апреля, 27 апреля и 1 мая).

Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что после того, как шестеро сотрудников винзавода в Вулканештах заболели вирусом нового типа, было принято решение закрыть предприятие на карантин.

Автор: Михаил Генчу