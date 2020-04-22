Шесть многоэтажных жилых домов в Кишиневе закрыты на карантин

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Общество
В одном из домов на Буюканах карантин отменен. Полиция обеспечивает соблюдение карантина в шести жилых многоэтажках Кишинева, после того, как несколько жильцов заболели коронавирусом.
В многоэтажке на Алба-Юлия карантин отменили, так как с 4 апреля там не было зарегистрировано новых случаев COVID-19. В ближайшее время карантинные меры снимут и в доме на улице Келтуялэ, в районе Центра города - там жители находятся на карантине с 8 апреля.
По официальным данным, на вечер вторника в Молдове зарегистрировано 2614 случаев коронавируса.
Автор: Михаил Генчу
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