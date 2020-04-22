Шесть многоэтажных жилых домов в Кишиневе закрыты на карантин

В одном из домов на Буюканах карантин отменен. Полиция обеспечивает соблюдение карантина в шести жилых многоэтажках Кишинева, после того, как несколько жильцов заболели коронавирусом.

В многоэтажке на Алба-Юлия карантин отменили, так как с 4 апреля там не было зарегистрировано новых случаев COVID-19. В ближайшее время карантинные меры снимут и в доме на улице Келтуялэ, в районе Центра города - там жители находятся на карантине с 8 апреля.

По официальным данным, на вечер вторника в Молдове зарегистрировано 2614 случаев коронавируса.

Автор: Михаил Генчу