Список послаблений в режиме карантина, которые вводятся в Молдове с 27 апреля

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20 от 21 апреля 2020 г.

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления Парламента № 55/2020 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6, 7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1340/2001, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Начиная с 27 апреля 2020 г. ГП «Агентство государственных услуг» через территориальные подразделения возобновит оказание следующих

государственных услуг:

1.1. регистрация транспортных средств в специальном режиме;

1.2. документирование автоводителей;

1.3. регистрация рождения, с выдачей свидетельства;

1.4. регистрация брака.

2. Начиная с 22 апреля 2020 года разрешить продажу продуктов в упаковке и в режиме кейтеринга предприятиями общественного питания в соответствии с кодом КЭДМ 56.10, за исключением: экспресс-буфетов, уличных точек, торгующих мороженым, мобильных прицепов, продающих продукты питания; приготовления пищи на прилавках рынков; деятельности ресторанов и баров, связанной с транспортом, торговых точек по продаже еды на вынос.

3. Разрешается возобновление индивидуальных тренировок (общая физическая подготовка) в открытых общественных местах для членов национальных сборных, с обязательным обеспечением соблюдения норм по снижению распространения инфекции COVID-19. Члены национальных сборных должны иметь при себе в обязательном порядке удостоверение личности и удостоверение, подтверждающее принадлежность к сборной, выданное Национальными федерациями спорта.

4. Пункт 4 Распоряжения № 19 от 17 апреля 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова после слов «таможенных пошлин» дополнить словами «, сборов за таможенные процедуры».

5. В отступление от положений статьи 26 Закона № 419/2006 о о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном рекредитовании разрешить перечисление на счета Национального банка Молдовы средств за счет займа от Международного валютного фонда через механизм быстрого кредитования (RCF) в сумме 57,5 миллионов Специальных Прав Заимствования и через инструмент быстрого финансирования (RFI) в сумме 115,0 миллионов Специальных Прав заимствования.

6. Перевод средств на счета Министерства финансов и использование этих средств разрешается после вступления в силу закона о привлечении внешнего государственного займа от Международного валютного фонда через механизм быстрого кредитования (RCF) и закона о привлечении внешнего государственного займа от Международного валютного фонда через инструмент быстрого финансирования (RFI).

7. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности.

8. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и публикуется на официальной странице Правительства.

Премьер-министр,

Председатель Комиссии ИОН КИКУ