27-летний беглец с подозрением на коронавирус найден

Его объяснение звучало нелепо. За нарушение мер по борьбе с эпидемией ему придется заплатить 22 500 леев штрафа.

27-летний мужчина из Яловен самовольно покинул триажный центр COVID-19 на территории Moldexpo еще 17 апреля. Анализы на наличие болезни он не успел сдать, так как принял решение о побеге еще до этого.

Он был задержан полицией в столичном центре Буюканы по ул. Парис.

- Его задержали на улице Парис, он бродяжничал и ночевал на улице - Нам он сообщил, что убежал потому что испугался, - рассказал заместитель главы столичной полиции Алексей Гросу для «КП в Молдове».

Теперь мужчина будет наказан крупным штрафом за свою безответственность, при условии, что он не болеет вирусом нового типа и никого не успел заразить.

Напомним, что сегодня Минздрав представил аналитические данные по Молдове, согласно которым жертвой коронавируса может стать любой гражданин любого возраста и пола, включая детей до года.

Автор: Михаил Генчу