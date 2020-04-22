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Экономика
Игорь Додон: Российский кредит в 200 млн. евро не предназначен для приднестровского региона, они поступят в бюджет Молдовы
22.04.2020

Президент уточнил, что первоначально средства планировалось использовать для модернизации инфраструктуры, но из-за эпидемии COVID-19 финансовые ресурсы распределят в зависимости от необходимости.

Российский кредит в 200 млн. евро не предназначен для приднестровского региона, а деньги поступят напрямую в бюджет Молдовы. Об этом сообщил президент Молдовы в интервью порталу «UNIMEDIA».

- Деньги не предназначены для приднестровского региона. Они поступят в бюджет Молдовы и правительство страны решит, как их использовать, - заявил глава государства.

Президент уточнил, что первоначально средства планировалось использовать для модернизации инфраструктуры, но из-за эпидемии COVID-19 финансовые ресурсы распределят в зависимости от необходимости.

- Будут выделены ресурсы для инфраструктуры, но будут использованы и для текущих расходов. Важно, что согласно положениям соглашения, мы не ограничены условиями, - пояснил Игорь Додон.

Напомним, что РФ предоставила Молдове кредит в 200 млн. евро под 2% годовых. Срок погашения 10 лет. Средства поступят в Молдову двумя равными траншами.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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