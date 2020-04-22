«Не исключено». Додон о досрочных парламентских выборах

Президент Игорь Додон не исключает организации досрочных парламентских выборов в этом году. По его мнению, вероятность составляет 20-30%.

Президент отказался сказать, получат ли демократы пост спикера или премьер-министра, согласно соглашению, подписанному между ДПМ и ПСРМ, пишет agora.md

"В соглашении написано, что после окончания президентских выборов ДПМ получит должность спикера или премьер-министра. Решение будет принято после президентских выборов, а не ранее. Исключать возможность того, что будут досрочные парламентские выборы наряду с президентскими, не следует. Я даю 20-30% вероятности досрочных парламентских выборов", - заявил Игорь Додон в интервью для unimedia.info

В то же время глава государства заверил, что президентские выборы состоятся в этом году. "Никакой отсрочки на следующий год, они будут проходить в соответствии с процедурой, установленной сейчас, прямым голосованием граждан, а не внесением поправок в Конституцию. Согласно закону, президентские выборы пройдут между 23 октября и 23 ноября ", - сказал президент.

Напомним, что 16 марта социалисты и демократы подписали соглашение о формировании парламентского большинства. Демократическая партия получила пять портфелей в правительстве Кику. В то же время было решено, что после президентских выборов демократы возьмут на себя руководство парламентом или правительством.