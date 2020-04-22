Как я намерена выйти из карантина не худой от голода и не толстой от переедания

Каждый житель страны без исключения может прямо с этого момента начать работать у себя дома, чтобы денег хватило до следующей зарплаты.

Как обычно, у нас две крайности. Одни боятся после карантина застрять в проеме двери из-за вечного переедания, другие боятся голода из-за отсутствия средств к существованию. Действительно, дело пахнет керосином. Деньги заканчиваются у большинства, ведь люди уже больше месяца не работают. Если повезет, то скоро начнется ослабление режима самоизоляции, но пока трудно что-либо прогнозировать – все очень шатко. Поэтому больших планов лучше не строить, а вот экономить – всегда полезно: и тем, у кого очень туго с деньгами, и тем, у кого относительно все нормально, ведь деньги, как известно, имеют свойство заканчиваться.

Растянуть небольшую сумму денег на более долгий срок можно, но для этого нужно потрудиться. Вот вам и полноценная работа на дому, которая хоть и не дает наличных денег, но дает возможность их сохранить. Это тоже можно считать заработком.

О чем это я? О банальном – домашнем приготовлении еды. Да, мы и так это делаем каждый день, тем более, что по ресторанам сейчас никто не ходит и на дом тоже мало, кто заказывает. Но для того, чтобы сэкономить, готовить нужно … больше, чем обычно.

Что мы делали до карантина

До карантина и до того момента, когда появилась острая необходимость в экономии, большинство из нас старалось меньше времени тратить на домашнюю стряпню. Обедали часто в городе (в школе, детском саду), завтракали тоже, как попало – кофе с бутербродом или булочкой, ужинали дома, но и ужин был приготовлен на быструю руку. А «на быструю руку» это как? Это дорого, с использованием уже готовой еды. К примеру, салаты с тем же авокадо, который стоит, как будто он золотой, всевозможных недешевых сыров, черри, которые, может, и вкусные, но для здоровья бесполезные. Колбаску по цене 180 леев за килограмм, мороженое, пирожное и так далее – все это присутствовало в нашем рационе. Нам нужно было так: быстро, вкусно и, Бог с ними, деньгами, дорого.

На карантине в режиме экономии

Теперь нам некуда спешить. У нас появилось время. Даже те, кто работает на "удаленке", экономят время на дороге, закрытых спортклубах и прогулках с детьми в парках. Самое время взяться за полезное питание.

Отказываемся от каш в пакетиках быстрого приготовления. Они в два раза дороже простой каши (не меньше 30 леев за упаковку), хватает их на один зуб, к тому же, они абсолютно бесполезны. Заменяем их обычной кашей, которая варится долго и нудно, зато это дешево и очень полезно, и даже (не поверите) вкусно! Вкусно, в том числе потому, что сделана с любовью и никуда не спеша.

Отказываемся от авокадо в салатах в пользу более дешевого горошка, капусты, моркови и так далее – кому, что нравится. Немного фантазии и специй, и опять-таки, любви и у вас будет вкусный салат. Свекла и вовсе стоит дешево, а пользы от нее – море! Так же, как и всевозможных комбинаций и соусов, которые, если собственного приготовления, обходятся очень дешево.

Оставим на время в супермаркетах дорадо и другие недешевые рыбки. Потратить 300 леев только за рыбную часть ужина сейчас непозволительно. Заменим чем-нибудь, по желанию. Можно рыбой подешевле, а можно и вовсе селедочкой, по очень приличной цене.

До кризиса мы почти никогда не покупали куриное филе, считая его низкокачественным и отдавая предпочтение индейке и крольчатине. Но теперь посмотрели по-другому на куриное филе. Оно стоит около 70 леев за кг, тогда как индейка и кролик – 150 леев за кг. Да, оно не такое вкусное, но снова приходят на помощь старание, любовь и специи! Никогда не думала, что буду готовить филе в рукаве, но этот день, вернее, эти дни настали, и мы были приятно удивлены замечательным вкусом филе с картошкой с чесночком, которые, к тому же, быстро приготовились.

Без супов экономить – никак. Одна кастрюля на семью на два дня. Из затратного: 400 граммов мяса и половина брокколи, остальное – дешево и не много.

Мы приготовили вареники – да, мы сделали это! Дешево, вкусно и хватило отложить еще порцию в морозильнике для худших времен, которые, я надеюсь, не настанут.

А сладкого хочется всегда, как ни крути. Таких вкусных пирогов мы не пекли никогда. Время на поиски подходящих рецептов есть, на приготовление – тоже. Мы даже умудрились освоить приготовление сдобного теста – то, чем раньше никогда не занимались. Теперь не понимаем, как мы могли тратить деньги на невкусные ватрушки из супермаркета, когда за очень небольшие деньги у нас полный противень вкуснейших и ароматнейших ватрушек с творогом, который никто не пожалел. Правда, съели быстрее, чем планировалось.

И последнее – есть лучше дружно за столом, всем вместе. Это ведь еще и общение и приятные эмоции. Три раза в день праздник. Перекусы домашней выпечкой, с чаепитием и фруктами тоже можно организовать так, чтобы в радость. Дети радуются – им вкусно, тепло и уютно, мама – тому, что угодила, а папа – сэкономленным деньгам. К тому же, из карантина все выйдут в обычном весе.

ЛИДИЯ ТКАЧ