Минус один лей: В Молдове подешевело топливо

Новые цены были объявлены сегодня, 22 апреля, на нескольких автозаправочных станциях.

Все виды бензина и дизельного топлива стали дешевле на один лей. Сжиженный газ подешевел на 10 банов. Новые цены были объявлены сегодня, 22 апреля, на нескольких автозаправочных станциях.

Литр дизельного топлива стоит 13,12 лея, по сравнению с 14,12. Цена за литр бензина с октановым числом 95 составляет 15,47 по сравнению с 16,47 лея днем ранее. Сжиженный газ стоит 9,67 лея против 9,77 лея.

С марта 2019 года нефтяные компании самостоятельно устанавливают розничные цены на нефтепродукты, не превышая годовой доходности в 10%.

В результате повышения цен на топливо в январе власти объявили, что вернутся к установлению предельных цен ANRE. После этого объявления последовало несколько удешевлений. Последнее произошло в начале апреля, когда дизельное топливо подешевело в среднем на 55 банов, бензин - на 25 банов, а сжиженный газ подешевел на 10 банов.