Готова антикризисная программа для молдавского бизнеса

Как расшевелить бизнес после пандемии, решило Минэкономики Молдовы.

Министерство подготовило программу, которая ориентирована не только на дополнительную поддержку бизнеса, но также на активизацию экономики в посткризисный период.

На первом этапе будут использованы налоговые и финансово-банковские инструменты, предполагается также механизм субсидирования. Как сообщил министр экономики Серджиу Райляну, бизнесменам будут выделены различные гранты, общий объем которых - 100 миллионов леев.

На втором этапе рабочая группа из представителей Минэкономики, Нацбанка, экономического совета при главе кабинета министров, бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества разработает план по перезапуску экономики.

Подготовил Михаил Генчу