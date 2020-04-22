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Готова антикризисная программа для молдавского бизнеса
22.04.2020

Как расшевелить бизнес после пандемии, решило Минэкономики Молдовы.

Министерство подготовило программу, которая ориентирована не только на дополнительную поддержку бизнеса, но также на активизацию экономики в посткризисный период.

На первом этапе будут использованы налоговые и финансово-банковские инструменты, предполагается также механизм субсидирования. Как сообщил министр экономики Серджиу Райляну, бизнесменам будут выделены различные гранты, общий объем которых - 100 миллионов леев.

На втором этапе рабочая группа из представителей Минэкономики, Нацбанка, экономического совета при главе кабинета министров, бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества разработает план по перезапуску экономики.

Подготовил Михаил Генчу


 
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