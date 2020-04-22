Прогнозы Минздрава по коронавирусу на ближайшее время - количество больных возрастет

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Здоровье
Всего за неделю индекс заболеваемости повысился на 1,5%. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило отчет, согласно которому к середине мая прогнозируется до 5 000 больных COVID-19.
Об этом стало известно из заявления министра Виорики Думбрэвяну во время утреннего брифинга для прессы.
- Если мы будем следовать всем мерам и рекомендациям властей для профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19, то на 19 мая общее число случаев составит 5 635, – пояснила министр здравоохранения.
До сих пор показатели смертности от COVID-19 в Молдове составляли 2 смерти на 100 000 человек. Зато всего за неделю количество подтвержденных случаев выросло на 1,5% по сравнению с прошлой неделей.
- На сегодняшний день проведено 14 055 тестов на выявление COVID-19, из них 20% показали положительный результат, – рассказала Виорика Думбрэвяну.
Напомним, что «Блокнот Молдовы» опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в Молдове на утро 22 апреля.
Ранее премьер-министр Ион Кику выразил сожаление по поводу того, что многие жители республики проигнорировали рекомендации властей не ездить на массовые празднования Пасхи в деревни.
В связи с этим ожидается резкое увеличение количества больных коронавирусом.
Автор: Михаил Генчу
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