Прогнозы Минздрава по коронавирусу на ближайшее время - количество больных возрастет

Всего за неделю индекс заболеваемости повысился на 1,5%. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты представило отчет, согласно которому к середине мая прогнозируется до 5 000 больных COVID-19.

Об этом стало известно из заявления министра Виорики Думбрэвяну во время утреннего брифинга для прессы.

- Если мы будем следовать всем мерам и рекомендациям властей для профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19, то на 19 мая общее число случаев составит 5 635, – пояснила министр здравоохранения.

До сих пор показатели смертности от COVID-19 в Молдове составляли 2 смерти на 100 000 человек. Зато всего за неделю количество подтвержденных случаев выросло на 1,5% по сравнению с прошлой неделей.

- На сегодняшний день проведено 14 055 тестов на выявление COVID-19, из них 20% показали положительный результат, – рассказала Виорика Думбрэвяну.

Напомним, что «Блокнот Молдовы» опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирусом в Молдове на утро 22 апреля.

Ранее премьер-министр Ион Кику выразил сожаление по поводу того, что многие жители республики проигнорировали рекомендации властей не ездить на массовые празднования Пасхи в деревни.

В связи с этим ожидается резкое увеличение количества больных коронавирусом.

Автор: Михаил Генчу