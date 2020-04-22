Семейные агрессоры будут носить электронный браслет

Семейные агрессоры будут находиться под электронным мониторингом благодаря браслету на руке или ноге, который будут надевать сразу после вынесения судом предписания о защите. Положение содержатся в законопроекте, одобренном парламентской комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету, передаёт IPN.

Браслеты будут носить подозреваемые, обвиняемые, подсудимые в насилии в семье. После принятия решения об электронном мониторинге агрессора предписание о защите будут направлять в орган пробации для исполнения. Жертва или члены её семьи также будут носить на себе электронную систему наблюдения типа небольшого GSM-телефона, что позволит проверять соблюдение предписания.

Электронный мониторинг может быть применён и к осуждённым, передвигающимся без конвоя или сопровождения, на короткий срок покидающим тюрьму. Кроме того, речь идёт о лицах, в отношении которых применена мера пресечения с введением определённых обязательств или ограничений, а также о подозреваемых, обвиняемых, подсудимых.

Расходы на покупку браслетов оцениваются примерно в 1,8 миллиона лей, они будут покрыты из бюджета национальной инспекции пробации или за счет партнеров по развитию. Проект предстоит обсудить на пленарном заседании парламента.