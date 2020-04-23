Валютный рынок в Молдове вновь лихорадит: лей стремительно падает в цене

Движение курсов валют в последнее время больше напоминает маятник.

По данным Национального банка Молдовы в среду, 23 апреля, единая европейская валюта подорожает сразу на 32 бана. Официальная цена евро составит 19,72 леев. Американский доллар также продолжит расти в цене – он подорожает на 23 бана, достигнув отметки 18,14 леев.

Сразу шесть банов прибавит в цене румынский лей – он будет стоить 4,07 леев.

Цена украинской гривны вырастет на один бан – до 0, 67 леев. Российский рубль приблизится в цене к 24 банам.

Как отмечают аналитики, валютный рынок демонстрирует отсутствие на нем «золотой середины», что приводит к волнам активности тех, кто покупает валюту, а затем тех, кто ее продает.

- Курс молдавского лея начал чрезмерно укрепляться из-за того, что никто не покупал валюту. А с четверга прошлой недели стал заметен спрос, который проявился в обменных валютных кассах, где физические лица были готовы покупать доллары и евро. На этой неделе спрос подхватили и юридические лица, - сообщает infotag.md со ссылкой на экспертов валютного рынка.