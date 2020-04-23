В очагах заражения будет проводиться массовое тестирование граждан, - Думбрэвяну

В первую очередь массовое тестирование коснется медицинских учреждений.

В Молдове с понедельника, 27 апреля, будут проводить массовое тестирование граждан в очагах заражения коронавирусом, а число проводимых тестов значительно вырастет. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

- В первую очередь это касается медицинских учреждений, так как речь идет о безопасности врачей и пациентов. Также массовое тестирование будут проводить в центрах размещения граждан и в населенных пунктах, где выявили большое число зараженных, - пояснила Виорика Думбрэвяну.

По словам министра здравоохранения, еще одна лаборатория тестирования на коронавирус будет открыта в Кагуле. На данный момент запасы тестов в Республике Молдова составляют более 100 тысяч единиц.

По данным на вечер 22 апреля, за сутки было выявлено 164 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Молдове заразились 2778 человек. Из них 505 пациентов выздоровели, 76 – скончались. Уже вечером стало известно о 76-ой жертве COVID-19. Ею оказался 62-летний житель Комрата, который был госпитализирован 18 апреля. В Минздраве сообщили, что мужчина страдал от сосудистых заболеваний мозга, также у него был диагностирован отек легких и головного мозга.

Подготовил Михаил Генчу