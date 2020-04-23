Полицейские к нему обращаются, а он в ответ: Ты что, не слышишь или не соображаешь?!

На видео, которое есть в распоряжении "КП", видно, что Евгений Малиновский, на сторону которого встало интернет-сообщество, вел себя, прямо скажем, не очень законопослушно.

В распоряжении редакции оказалось видео того, что на самом стало причиной конфликта между полицейскими и супругами Малиновскими. В итоге все это вылилось в безобразную сцену, когда главу семьи за руки и за ноги полицейские запихнули в автомобиль, ребенок плакал, супруга громко возмущалась.

Все это происходило 2 апреля в одном из парков города. В итоге Евгения и Арину Малиновских оштрафовали за нарушение правил карантина на 45 тысяч леев, кроме того, Евгению грозит еще один штраф до 1800 леев или же до 60 часов общественно полезных народю

Пользователи соцсетей тут же принялись возмущаться и хаять полицию, безусловно встав на сторону супругов. А вот с чего начался сам конфликт - рассказываем.

- Я нормально сказал вам, что сейчас запрещено находиться в парке! - говорит один из полицейских.

- Сказал и что?! -грубо отвечает Евгений. - Вот мы собираемся домой.

- Ваши документы! - требует полицейский.

- Ты что, не слышишь или не соображаешь?! Я сказал, что нет у меня документов!

- Скажите имя и фамилию!

- Да, сейчас!

И собирается уходить. Полицейский хватает его за руку.

- Руки убери!

На этом запись обрывается...

Данное видео принадлежит сайту: Moldnews.md

ЛЕОНИД РЯБКОВ