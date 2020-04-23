Молдаване в США в условиях карантина: «Мы запасаемся оружием и лечимся от коранвируса дома – на страховку нет денег»

Как наши земляки живут в стране, где на сегодняшний день зараженных COVID-19 больше всего в мире.

США - мировой военный и экономический лидер, который всегда всех опережает и обгоняет, и ситуация с пандемией не исключение. Сейчас в Штатах зараженных больше, чем в Италии, Франции, Испании и Китае вместе взятых, а все это тоже лидеры по зараженности. Как на самом деле обстоят дела в стране, почему люди ищут работу, несмотря на помощь государства, и скупают оружие, рассказали молдавскому Youtube-каналу «Дикий Трип» наши земляки из Флориды, Луизианы, Калифорнии и Миннесоты.

Как отмечает автор канала Владимир Карманов, люди решили встречать пандемию во всеоружии – в прямом смысле этого слова.

Акции протеста против карантина в США.

"Я сам купил себе жалкий дробовик"

«За несколько месяцев до карантина все активно скупали оружие, у людей была прямо какая-то мания, я и сам успел отхватить один жалкий дробовик», - делится уроженец Молдовы Денис. Также в сюжете отмечается, что полки в магазинах пустуют и сейчас, потому что люди каждый день с утра стоят в очередях и скупают предметы первой необходимости – туалетную бумагу, маски, воду и т.д.

Несмотря на выделенные триллионы долларов, люди не особо довольны финансовой поддержкой, и на это много причин - маленькие суммы, долгое ожидание. Житель Миннесоты отмечает: «Ожидаются выплаты в размере 1200 долларов на человека, но ещё не слышал, чтоб кто-то получал. Пособие по безработице составляет 600 долларов в неделю и будет выплачиваться в течение 6 месяцев. Я и сам заполнил форму, ее одобрили, но деньги пока не пришли».

Пустые полки - когда такое в Америке было?

Медицина нынче дорога

Есть и другая серьезная причина для недовольства в стране - очень дорогое медицинское обслуживание для тех, у кого нет страховки. Анастасия из Флориды рассказывает о том, что переболела чем-то похожим на коронавирус, но тесты не проходила, так как без страховки это очень дорого и пришлось бы влезать в долги.

Некоторым приходится искать работу прямо сейчас в условиях карантина, чтобы как-то справиться с ситуацией. Иначе остается надеяться на помощь добрых людей. Молдаванка Надежда из штата Калифорния рассказывает, что при устройстве на работу на склад “Амазон” столкнулась с огромными очередями, зато мигрантам везет с работой в службах доставки, потому что сами американцы надеются на помощь государства и не устраиваются туда.

Обстановка не самая приятная, вот американцы и начали проявлять недовольство. По стране прокатились митинги против карантина, а верующие люди, несмотря на запреты, продолжают собираться, распространяя заразу. Неудивительно, что народ негодует - денег нет, бизнес стоит, некоторые штаты оказались и вовсе не готовы к пандемии.

Но все же страна разделилась на два лагеря - паникеров и тех, кто спокойно продолжает жить в привычном для себя ритме. В принципе, как и везде.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ