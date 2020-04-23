В Кишиневе преступники защищены от коронавируса лучше, чем сами полицейские

Всех задержанных переодевают в "инопланетян" - в защитные комбинезоны, маски, перчатки, очки и бахилы.

20 апреля сотрудники полиции Буюкан выехали по адресу на сигнал о домашнем насилии. После совместного застолья между родственниками вспыхнул конфликт. В результате 36-летний кишиневец несколько раз ударил ножом в живот 40-летнего брата. Естественно, пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а подозреваемого задержали. Но вот что интересно. на видео видно, как задержанный, которого ведут стражи порядка, одет, как медик из Covid-центра на Молдэкспо - в медицинском комбинезоне, в маске, перчатках, очках и бахилах. В то время как полицейские - только в масках и в перчатках.

- Мы ко всем задержанным применяем такие меры защиты и безопасности, - объясняет "Комсомолке" заместитель главы столичной полиции Алексей Гросу. - После того, как его отправляют в камеру, комбинезон он снимает. Камера, кстати, одноместная, в ней задержанный проводит семь дней.

- Почему же полицейские сами не носят комбинезоны?

- Они регулярно дезинфицируют служебный автомобиль, у них есть маски и перчатки.

- А если задержанный не соглашается надевать комбинезон?

- Его очень настойчиво просят это сделать, и, как правило, он соглашается. Это все сделано для обеспечения безопасности.его самого, а также полицейских, которые находятся на переднем крае и рискуют больше других заразиться коронавирусом.

Кстати, по статье "Домашнее насилие" задержанному "инопланетянину" грозят общественные работы от 150 до 180 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.

ЛЕОНИД РЯБКОВ