В Молдове видеоуроки для школьников будут транслировать 13 телеканалов

13 телеканалов будут транслировать уроки для школьников. Соответствующее решение принял Совет по телерадиовещанию, по просьбе властей, в связи с введенными ограничениями на проведение занятий в учебных заведениях в период чрезвычайного положения.

Несколько раз в день будут транслироваться курсы школьных предметов на румынском и русском языках для учащихся I-XII классов реальных и гуманитарных профилей. Продолжительность урока – 15 минут.

Курсы представляют собой учебный материал, по действующей программе до конца 2019-2020 учебного года.

Специализированный портал, для удаленного обучения школьников Educațieonline.md, пока только проходит тестирование.

На первом этапе учащимся всех классов будет доступно 2 500 видеоуроков по 15 школьным предметам, реальному и гуманитарному профилю. Список уроков планируют расширить до 4 500.

Для разработки обучающего контента, привлекли более 300 преподавателей из 69 учебных заведений.