Андрей Нэстасе: «Мы выйдем на улицу и во время чумы, если потребуется»

Председатель Платформы Достоинство и Правда Андрей Нэстасе утверждает, что «при неясных обстоятельствах было принято решение заключить кредитный договор с Москвой, содержащий некоторые положения, специально разработанные для нашей страны и совершенно неблагоприятные для нее и ее граждан», сообщает ТРИБУНА.

«Официально на эти деньги из России будут преимущественно осуществляться выплаты российским компаниям, которые будут выполнять заказы в Молдове», уточнил Нэстасе в прямой трансляции в социальной сети.

В то же время, лидер Платформы DA требует исключения условий, ставящих Республику Молдова в невыгодное положение и подвергающих ее рискам безопасности.

«Не проверяйте терпение людей, не пользуйтесь пандемией и невозможностью массового выхода на улицу, мы выйдем на улицы и во время чумы, если будет необходимо. Я обращаюсь к депутатам парламента, особенно к тем, кто называет себя демократами и проевропейцами, наступил момент истины, докажите, что вы не заложники никому, ни даже собственным страхам перед реальными или воображаемыми уголовными делами. Республика Молдова и ее граждане не заслуживают снова встать на колени из-за некомпетентности некоторых политиков, неспособных вести переговоры и заключать действительно СУВЕРЕННЫЕ кредитные договоры, выгодные для страны и народа, в условиях максимальной прозрачности, политически или геополитически необусловленные», сказал Нэстасе.

Андриана Кептине