Как воспользоваться возвращением в Молдову гастарбайтеров и не дать им уехать снова

Нас ждут непростые времена: наша страна теряет один из основных финансовых источников – денежные переводы.

Наши соотечественники, работающие за рубежом, присылали домой суммы, сопоставимые с объемом зарплаты во всех секторах экономики Молдовы. Если быть точнее, это ¾ всего фонда заработной платы. Денежные переводы за прошлый год в Молдове составили 1,2 миллиарда долларов, но это только официальные данные. Еще есть 800 миллионов долларов, привезенные в карманах. Подсчитано это на основе сальдо валютных касс между покупкой и продажей, а также роста депозитов физических лиц в иностранной валюте. То есть всего в нашу страну за прошлый год поступило денежных переводов на 2,1 миллиарда долларов.

Что случилось в этом году, все знают. Гастарбайтеры остались без работы в Европе. Пока нет официальных данных по денежным переводам, но очевидно, что они кардинально сократились. Многие наши соотечественники, много лет присылавшие в Молдову деньги, приехали и продолжают ехать домой. Молдавские власти осознают, что было бы очень неплохо удержать их дома, чтобы отныне они работали на благо страны и своего собственного будущего на родине. Говорится о том, что разрабатываются различные программы для этого. Какие именно, пока неизвестно, но мы готовы подождать, лишь бы получилось.

А пока решили узнать у доктора экономики Михаила Пойсика, что поможет это сделать – остановить их от нового отъезда из страны тогда, когда в Европе нормализуется обстановка.

- Что нужно, чтобы они остались дома? Рынок. Чтобы было выгодно инвестировать. Но этого у нас пока нет. Смотрите, у нас импорт молочной и мясной продукции возрос в разы. Мы покупаем за копейки и никакие наши птицефабрики, даже если бы они не отставали технологически, не справились бы с конкуренцией, ведь на западе сельское хозяйство дотируют на 250-350 евро за гектар, а у нас – 20 евро. О какой лояльной конкуренции может идти речь? – говорит Пойсик.

О помощи Молдове

По его мнению, Запад не станет нам в этом помогать.

- У нас практически уничтожено производство наукоемкой продукции, продукции с добавленной стоимостью. Запад никогда не даст нам производство продуктов с высокой стоимостью. А вот Россию можно не любить, говорю это прямо русофобам. Но сегодня именно она готова размещать здесь производство под определенные гарантии. Здесь в струю попала Ирина Влах - она договорилась на строительство завода в Гагаузии. Инвестиции - свыше 100 млн. долларов. Россияне берут молодежь из Гагаузии на обучение в Россию, те учатся и возвращаются назад для производства. Чувствуете разницу? – отметил Михаил Пойсик.

Он подчеркнул, что любое производство имеет смысл тогда, когда есть, кому-то продать продукцию. Для того, чтобы продать, нужен симбиоз: наука, образование, производство, плюс культура. Если что-то выпадает, все рушится. Нельзя создать производство без образования и науки. Между тем, у развитых стран затраты на науку достигают 3% ВВП, при том, что у них и ВВП выше, а у нас при коммунистах было 0,8% от ВВП, а сейчас и вовсе 0,25% от ВВП.

- В этом постарались прошлые власти, все институты закрыли. Нам присылают документацию, мы шьем одежду и отправляем назад, вот и все производство. У нас масса проблем. Санду так и не удосужилась поехать в Россию и что-то решить. Они все время ищут, как нагадить и испортить отношения с Россией, - говорит Пойсик.

О власти

Он выразил мнение, что если бы сейчас, в кризис, у власти была бы прошлая власть, у нас была бы катастрофа.

- У них вообще очень примитивное представление: если мало учащихся в школах, значит, их надо закрыть. Так же они позакрывали больницы. Они ввели НДС в 20% на HORECA, а теперь кричат, что надо 8%. В одном кресле кричали одно, в другом – другое. Люди абсолютно непоследовательные и непрофессиональные, - полагает доктор экономики.

По его мнению, в целом нынешняя власть справляется с вызовами, которые идут в данный момент.

- Мир их еще не проходил, Молдова тоже. История пишется с чистого листа. В целом ситуация управляемая. Есть проблемы, но когда такая неизведанная ситуация, решения бывают как в шахматах, кода более сильные, когда слабее, - отметил Пойсик.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ